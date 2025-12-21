هايدينهايم ضد بايرن ميونخ | "القائد" يرجئ احتفاله للحظة الأخيرة.. هاري كين يعلن الحرب على هالاند ومبابي!

قدم العملاق البافاري شوطاً أول نموذجياً في "الخنق التكتيكي"، حيث فرض سيطرة مطلقة كتمت أنفاس أصحاب الأرض تماماً باستحواذ خيالي بلغ 79%، حارماً هايدنهايم من تسديد أي كرة على المرمى.

وقد تُرجمت هذه الفوارق الفنية الهائلة مبكراً عبر المدافع يوسيب ستانيسيتش الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة، تبعه المتألق مايكل أوليس بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين، لينهي الضيوف الشوط الأول بأقل مجهود بدني وبواقعية هجومية عكستها الأرقام بوضوح.

واختلف السيناريو جذرياً في النصف الثاني من اللقاء، حيث تحولت المباراة من "حصة تدريبية" للبايرن إلى مواجهة مفتوحة مليئة بالمساحات، بعدما تخلى هايدنهايم عن حذره الدفاعي محاولاً تقليص الفارق.

ورغم نجاح أصحاب الأرض في خلق أربع فرص محققة للتسجيل، إلا أن سوء الإنهاء حال دون اهتزاز شباك الحارس جوناس أوربيج، ليدفع الفريق ثمن إهدار الفرص غالياً أمام شراسة الهجوم البافاري الذي رفع معدل أهدافه المتوقعة إلى 4.12 مع صافرة النهاية، مسدداً 23 كرة طوال المباراة منها 11 بين القائمين والعارضة.