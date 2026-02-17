هانسي فليك ينتقد "أخطاء" برشلونة العديدة في هزيمة جيرونا، ويرفض المدرب استخدام أخطاء التحكيم كـ"عذر"

تعثر برشلونة في الديربي الكتالوني، حيث تخلى عن تقدمه ليخسر 2-1 في ملعب إستادي مونتيليفي في مباراة مليئة بالدراما والفرص الضائعة. كسر الضيوف التعادل في البداية قبل نهاية الساعة الأولى من المباراة عندما سدد المدافع كوبارسي رأسية في الزاوية العليا من عرضية كوندي. لكن الفرحة لم تدم طويلاً، حيث رد جيرونا على الفور تقريباً، وسجل توماس ليمار هدف التعادل وأشعل حماس الجماهير المحلية.

حُسمت المباراة في الدقيقة 86 وسط جدل كبير عندما سجل البديل بيلتران هدف الفوز. غضب لاعبو برشلونة، مدعين أن كووندي تعرض لعرقلة من كلاوديو إيشيفيري قبل تسجيل الهدف، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، وأقرت تقنية الفيديو المساعد (VAR) صحة الهدف. ومما زاد من الفوضى، أنهى جيرونا المباراة بعشرة لاعبين بعد أن حصل جويل روكا على بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل عنيف على لامين يامال.

كانت أمسية محبطة للبلوغرانا، اتسمت بالهجوم البطيء والأخطاء المكلفة. كان يامال محظوظًا بشكل خاص، حيث أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم عندما كانت النتيجة لا تزال 0-0.