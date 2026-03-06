Getty Images
هانسي فليك يحذر لامين يامال من أنه يجب عليه "إدارة" وقت لعبه، حيث يخشى مدرب برشلونة من تفاقم أزمة الإصابات مع اشتداد المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا
تفاقم الأزمة الكاتالونية
قبل رحلة صعبة إلى سان ماميس لمواجهة نادي أتلتيك، يواجه البلوغرانا وضعًا صحيًا حرجًا، حيث أصبح عبء العمل الثقيل الذي يتحمله النجم الشاب يامال مصدر قلق رئيسيًا. دفع العبء البدني على الفريق إلى تسليط الضوء على الجناح الشاب، ويحاول النادي جاهدًا حمايته من الإرهاق وسط جدول مباريات محلي مرهق. تضررت عمق الفريق بشكل كبير، مما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن حلول تكتيكية قابلة للتطبيق. في حين أن العودة الوشيكة للمهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي توفر دفعة هجومية في الوقت المناسب، إلا أن الصورة العامة لا تزال تبعث على القلق الشديد لفريق يكافح للحفاظ على تفوقه الضئيل على ريال مدريد.
تقاسم العبء المادي
شارك يامال في 35 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم، ولم يغب سوى عن ست مباريات بسبب الإصابة والإيقاف. وقد بدأ من على مقاعد البدلاء في مناسبتين فقط - في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وضد ريال سوسيداد في أول مباراة له في الدوري الإسباني بعد عودته من الإصابة في سبتمبر. تتزايد الدعوات إلى إدارة وقت لعبه بسبب عمره، لكن فليك يقول إن اللاعب يجب أن يتحمل بعض المسؤولية عن عبء عمله.
وفي مؤتمر صحفي قبل المباراة الحاسمة، قال المدرب الألماني عندما سُئل عن يامال: "إدارة اللاعبين ووقت لعبهم ليس بالأمر السهل. أتحدث إلى جميع اللاعبين؛ فهم يعرفون ما إذا كانوا سيلعبون أم لا. لدي خطتي، لكنني أضع هذه المسؤولية على عاتق اللاعبين أيضًا لأن عليهم أن يتعلموا إدارة أنفسهم للعب خلال الأسبوعين المقبلين. نحتاج إلى الجميع حتى نهاية الموسم. أحيانًا نتخذ القرار معًا، وأحيانًا أتخذه أنا. هذه هي الطريقة التي أريد أن أدير بها فريقي".
المساءلة بدلاً من الأعذار
بدلاً من إلقاء اللوم على القسم الطبي للنادي في سلسلة الإصابات البدنية المحبطة التي تعرض لها الفريق مؤخراً، تحمل المدرب الرئيسي الضغط بشكل جدير بالثناء، ودعا خريجي أكاديمية لا ماسيا إلى المشاركة في المباريات دون أي مشاكل. شهد النادي الكتالوني خروج جول كوندي مبكراً بسبب إصابة في مباراة أتلتيكو مدريد، ليشهد بعد ذلك خروج بديله أليخاندرو بالدي في وقت لاحق من المباراة. وانضم إلى هذين اللاعبين جافي وفرينكي دي يونج وأندرياس كريستنسن في قائمة المصابين.
وقال: "هذه الأمور تحدث. أنا لست سعيدًا". "لقد قلت ذلك بالفعل بعد المباراة. نحتاج إلى التحدث عما يمكننا تحسينه. هذه مسؤوليتي دائمًا، وهذا ما أريد أن أراه. ليست مسؤولية الطاقم الطبي أو أخصائيي العلاج الطبيعي، إنها مسؤوليتي. أنا قلق بشأن هذا الأمر. أريد التحدث إلى الأطباء والمعالجين الفيزيائيين والطاقم الفني، لنرى ما يمكننا تحسينه. الأمر يتعلق بإدارة الفريق. هذا ليس أمراً ساراً، خاصة في لحظة حاسمة مثل هذه. نحن متفائلون. هذا يمنح اللاعبين الآخرين الفرصة لإظهار مدى براعتهم".
تحدي سان ماميس
يجب على برشلونة الآن أن يتغلب على الأجواء الباسكية المعروفة بكونها مخيفة هذا الأسبوع، حيث سيواجه فريق أتلتيك كلوب المعروف بمرونته الشديدة. يمثل هذا اللقاء الصعب عقبة كبيرة في سعيه المستمر للسيطرة على الدوري المحلي، خاصة بالنظر إلى الأثر البدني الهائل للمباريات الصعبة الأخيرة. يتقدم برشلونة بأربع نقاط على ريال مدريد قبل مباريات نهاية الأسبوع.
