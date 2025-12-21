أظهر هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سعادة بالغة بالفوز على فياريال في ختام مباريات فريقه لعام 2025. المدرب الألماني تحدث عن سر الانتصار الثمين وعلّق على إصابة مدافعه جول كوندي ورد فعل لامين يامال تجاه صافرات الاستهجان ضده. فما الذي قاله؟
علّق على إصابة كوندي وانتقادات الحكم .. فليك يتفق مع مدرب فياريال ويُشيد برد لامين يامال على صافرات الاستهجان
برشلونة يُعزز صدارته لليجا
حافظ برشلونة على فارق الـ4 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عن أقرب مطارديه، ريال مدريد، بعد انتصاره الثمين خارج ملعبه على فياريال بهدفين نظيفين.
وافتتح رافينيا التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول، واستطاع لامين يامال إضافة الهدف الثاني في الفترة الثانية، وقد خرج مدافع أصحاب ملعب لا سيراميكا، ريناتو فيجا، مطرودًا بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ39.
فوز البارسا رفع رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما يُطارده ريال مدريد بنقاطه الـ42، وبقي فياريال رابعًا بنقاطه الـ35.
سر الانتصار
هانز فليك، المدير الفني للبارسا، تحدث عن اللقاء عقب نهايته مؤكدًا أن الاستقرار الدفاعي هو سر الفوز في ملعب لا سيراميكا.
وأضاف "العقلية والروح كانتا مذهلتين. أنا فخور جدًا. هذا كل ما يمكنني قوله. إنه ختام رائع للسنة. جودة أداء اللاعبين في التدريبات اليومية كانت أحد مفاتيح النجاح، لكن سر الانتصار هو الاستقرار الدفاعي".
تابع "قمنا بعمل ممتاز في الجانب الدفاعي. عملنا على الكثير من الفيديوهات لتوضيح ما يجب تحسينه، كما أن بعض اللاعبين أصحاب الجودة العالية عادوا من الإصابات".
اتفاق مع مدرب فياريال
كان مارسيلينو، المدير الفني لفياريال، قد أشاد كثيرًا بجوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، معتبرًا إياه نجم الفريق الكتالوني الأول في المواجهة.
فليك اتفق تمامًا مع خصمه، بالقول عقب اللقاء "قدّم أداءً رائعًا وساعدنا بتصدياته في الحفاظ على نظافة الشباك، إنه لاعب مهم".
جارسيا، القادم من إسبانيول هذا الموسم، لعب مباراة عظيمة استطاع خلالها التصدي لـ5 تسديدات على مرماه، وقد ساهم بقوة في خروج فريقه فائزًا وعودته إلى كتالونيا بالنقاط الكاملة وتعزيز الصدارة.
انتقادات الحكم ورد فعل لامين يامال
الحكم، خافيير ألبيرولا روخاس، كان قد أشعل غضب جمهور فياريال بطرده لمدافع الفريق، ريناتو فيجا، عقب تدخله العنيف ضد لامين يامال عند الدقيقة الـ39 من الشوط الأول.
مارسيلينو، مدرب فياريال، كان قد هاجم الحكم لهذا القرار وكذلك لعدم احتسابه لركلة جزاء لصالح فريقه ضد جوان جارسيا، ولكن فليك رفض تلك الانتقالات مؤكدًا صحة قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء ضد فيجا.
المدرب الألماني أشاد كذلك برد فعل لامين يامال بعد تعرضه لصافرات الاستهجان من جمهور فياريال عقب تسببه في طرد فيجا، بقوله "البطاقة الحمراء كانت واضحة. على لامين أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف. سجل الهدف الثاني، وهذه أفضل طريقة للرد".
إصابة كوندي وكريستنسن
المدافع جول كوندي كان قد غادر الملعب قبل النهاية بنحو 10 دقائق، وهو ما أشعر الجمهور بالقلق خاصة أن الوضع لا يحتمل غياب مدافع جديد قبل السفر إلى السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإسباني، حيث سيلعب الفريق مباراة نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير القادم.
فليك طمأن الجمهور حول كوندي، بقوله "كان مريضًا منذ ثلاثة أو أربعة أيام، وعانى من بعض المشاكل. قال لي إنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه، لكنه شعر بتشنج عضلي. سنفحصه عند العودة إلى برشلونة".
وعن التوجه لسوق الانتقالات بعد إصابة المدافع أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي وغيابه لمدة 5 أشهر تقريبًا، قال فليك "سأتحدث مع ديكو يوم الاثنين. أولويتنا الآن هي أن يتعافى أندرياس جيدًا. كان في فترة جيدة، لعب بشكل ممتاز في الكأس وتدرب بمستوى عالٍ. الأمر محزن، ولا يمكنني سوى تمني له الشفاء العاجل والعودة سريعًا".
ما القادم للبارسا؟
بعد العودة إلى كتالونيا، سيبدأ برشلونة الاستعداد إلى مواجهة الديربي أمام إسبانيول، والتي ستلعب السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من الليجا.
بعدها سيسافر الفريق إلى السعودية حيث سيخوض غمار بطولة كأس السوبر الإسباني، وسيلعب يوم 7 يناير المقبل أمام أتلتيك بيلباو في نصف النهائي وحال الفوز سيُواجه الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 11 يناير.