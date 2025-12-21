علّق على إصابة كوندي وانتقادات الحكم .. فليك يتفق مع مدرب فياريال ويُشيد برد لامين يامال على صافرات الاستهجان

حافظ برشلونة على فارق الـ4 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عن أقرب مطارديه، ريال مدريد، بعد انتصاره الثمين خارج ملعبه على فياريال بهدفين نظيفين.

وافتتح رافينيا التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول، واستطاع لامين يامال إضافة الهدف الثاني في الفترة الثانية، وقد خرج مدافع أصحاب ملعب لا سيراميكا، ريناتو فيجا، مطرودًا بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ39.

فوز البارسا رفع رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما يُطارده ريال مدريد بنقاطه الـ42، وبقي فياريال رابعًا بنقاطه الـ35.