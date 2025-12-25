بـ"مراهق وعجوز ولاعب محبط" .. هانز فليك صانع المعجزات الذي دخل تاريخ برشلونة الذهبي هجوميًا بدون ليونيل ميسي

وسط احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا؛ بدأ عشاق الساحرة المستديرة يقلبون في الدفاتر، ويتذكرون اللحظات السعيدة والحزينة لأنديتهم المفضلة.

وبالنسبة لعشاق العملاق الكتالوني برشلونة، فإن أول شيء قد يخطر إلى أذهانهم؛ هو كيف حوّل المدير الفني الألماني هانز فليك فريقهم المُتهالك، إلى قوة لا يُستهان بها أبدًا.

نعم.. فليك استلم القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم صيف عام 2024، وهو يُعاني من كافة الجوانب "الفنية والبدنية"؛ لينجح في غضون عام ونصف فقط، في إعادته إلى سابق عهده.

وفي عام 2025.. نجح برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني المخضرم، في التتويج بالثلاثية المحلية "السوبر، كأس الملك والدوري الإسباني"؛ إلى جانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام نادي إنتر الإيطالي.

ويُمني عشاق العملاق الكتالوني النفس، بأن يواصل فريقهم السيطرة المحلية في عام 2026؛ مع العودة لاعتلاء منصة التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 11 سنة كاملة.

ويعود الفضل لإنجازات برشلونة في 2025، إلى "الآلة الهجومية الشرسة" التي صنعها فليك؛ حيث دخل هذا العام ضمن "أفضل السنوات التهديفية"، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

ونستعرض في السطور القادمة، أفضل السنوات الميلادية "تهديفيًا" في تاريخ نادي برشلونة؛ مع مُفارقة مهمة للغاية لا يجب إغفالها، أبدًا..