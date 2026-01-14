FC Barcelona v AS Monaco - Trofeu Joan GamperGetty Images Sport
أحمد مجدي

هانزي فليك: ريال مدريد قد يقلب الطاولة عليّ.. أحترم تشابي ألونسو وهكذا سيشارك كانسيلو مع برشلونة!

هانزي فليك يتحدث قبل مباراة راسينج سانتاندير في كأس الملك

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، لوسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام راسينج سانتاندير في بطولة كأس ملك إسبانيا، في مؤتمر صحفي اتسم بالهدوء والوضوح، وتناول فيه عدة ملفات مهمة، بداية من اختيارات التشكيل، مرورًا بحالة بعض اللاعبين المصابين، وصولًا إلى موقفه من الإقالات السريعة للمدربين وعلاقته بإدارة النادي.

استهل فليك حديثه عن المباراة مؤكدًا صعوبة المواجهة، مشددًا على أن مباريات الكأس لا تحتمل التراخي، وقال نصًا: "إنهم فريق شاب يلعب كرة قدم جيدة جدًا، شجاعون للغاية. هذه مباراة كأس، وعلينا أن نكون مستعدين منذ البداية".

وأضاف أن راسينج سانتاندير أظهر شخصية قوية في مبارياته الأخيرة، خاصة بعد الأداء اللافت أمام فياريال، ما يفرض على برشلونة أقصى درجات التركيز.

  • موقف رونالد أراوخو من المشاركة أمام راسينج

    وعن موقف المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو من المشاركة، رفض فليك حسم الأمر مبكرًا، مؤكدًا أن سلامة اللاعب تأتي في المقام الأول، وقال: "سنقرر. علينا أن نعتني به جيدًا. سنقرر غدًا".

    تصريح يعكس سياسة الحذر التي يتبعها الجهاز الفني، خاصة مع ضغط المباريات في هذه المرحلة من الموسم.

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images

    متى يشارك جواو كانسيلو مع برشلونة؟

    أما بخصوص البرتغالي جواو كانسيلو، فأوضح فليك أنه قريب من المشاركة، لكن بشكل تدريجي، حيث قال نصًا: "أعتقد أنه جاهز للعب بضع دقائق".

    وعاد المدرب الألماني ليتحدث عن قيمة كانسيلو الفنية وتعدد أدواره داخل الملعب، مضيفًا: "علينا أن نقرر متى يدخل. نحن جيدون في مركز قلب الدفاع مع كوبارسي، جيرارد، أو إيريك غارسيا. كانسيلو يستطيع اللعب في عدة مراكز؛ هو رائع في هذا الجانب. لديه جودة هجومية نحتاجها أيضًا".

  • سجل هانزي فليك الجيد أمام ريال مدريد

    وعندما تم تذكيره بإحصائياته الجيدة أمام ريال مدريد، تعامل فليك مع الأمر بروح مرحة وواقعية في الوقت ذاته، وقال ضاحكًا: "أحيانًا عليك أن تستمتع باللحظة لأن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة. شعب برشلونة رائع، والعيش هنا رائع. نحن نعرف مسؤوليتنا ونعمل بجد".

    وأضاف: "فزنا بلقبنا الأول، لكن ذلك أصبح من الماضي، علينا أن نواصل العمل. راسينج يريد أن يهزمنا، وقد لعبوا بشكل جيد جدًا أمام فياريال، صاحب المركز الثالث (في الدوري)".

    وتطرق فليك إلى ملف حساس يتعلق بسرعة إقالة المدربين في كرة القدم الحديثة، دون أن يدخل في جدل مباشر يخص تشابي ألونسو، موضحًا موقفه بهدوء: "إنه جزء من كرة القدم. يجب أن يؤمن بك النادي، ويجب أن يؤمن بك الفريق. من يتخذ القرارات يجب أن يؤمن بك. لكن هذا ليس مكاني، لا أريد الحديث عن الأمر، لأن عمل المدرب معقد جدًا ولدينا مسؤوليات كثيرة".

    وعن مدى أهمية ثقته في إدارة النادي، وتحديدًا الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، قال فليك: "أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، هذه هي كرة القدم وهكذا تسير الأمور في الأندية الكبيرة. هنا نحن جميعًا معًا، مثل العائلة. ليس فقط مع اللاعبين، بل مع الإدارة أيضًا. هذا شيء خاص نملكه هنا. أنا سعيد بوجودي هنا".

  • ألفارو أربيلوا - تشابي ألونسو - Alvaro Arbeloa - Xabi AlonsoKooora

    ماذا قال فليك عن تولي أربيلوا ورحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد؟

    وحول رأيه في المدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا، أجاب فليك بإيجاز، قائلًا: "لقد لعب ضدي مرة عندما كان لاعبًا وكنت أنا مدربًا".

    أما عن إقالة تشابي ألونسو بعد الكلاسيكو، فقد حرص فليك على إظهار الاحترام الكامل، وقال نصًا: "هذه كرة القدم وهذا ليس من شأني. لدي علاقة جيدة جدًا مع تشابي؛ هو مدرب رائع. أتمنى له كل التوفيق في مشروعه الكبير القادم".

    وبخصوص هوية الحارس الأساسي في مباراة الغد، اكتفى فليك بالقول: "سنرى غدًا".. في إشارة واضحة إلى رغبته في إبقاء جميع الخيارات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

    في المجمل، عكس مؤتمر هانزي فليك صورة مدرب هادئ وواثق، يدرك حجم المسؤولية في نادٍ بحجم برشلونة، ويؤمن بأن النجاح لا يأتي إلا بالعمل المستمر، واحترام المنافس، وعدم الانشغال بما هو خارج الملعب، في انتظار اختبار جديد في كأس ملك إسبانيا أمام راسينج سانتاندير.

