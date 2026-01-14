هانزي فليك: ريال مدريد قد يقلب الطاولة عليّ.. أحترم تشابي ألونسو وهكذا سيشارك كانسيلو مع برشلونة!

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، لوسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام راسينج سانتاندير في بطولة كأس ملك إسبانيا، في مؤتمر صحفي اتسم بالهدوء والوضوح، وتناول فيه عدة ملفات مهمة، بداية من اختيارات التشكيل، مرورًا بحالة بعض اللاعبين المصابين، وصولًا إلى موقفه من الإقالات السريعة للمدربين وعلاقته بإدارة النادي.

استهل فليك حديثه عن المباراة مؤكدًا صعوبة المواجهة، مشددًا على أن مباريات الكأس لا تحتمل التراخي، وقال نصًا: "إنهم فريق شاب يلعب كرة قدم جيدة جدًا، شجاعون للغاية. هذه مباراة كأس، وعلينا أن نكون مستعدين منذ البداية".

وأضاف أن راسينج سانتاندير أظهر شخصية قوية في مبارياته الأخيرة، خاصة بعد الأداء اللافت أمام فياريال، ما يفرض على برشلونة أقصى درجات التركيز.