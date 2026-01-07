"تحدثت معه ولكن!" .. هانزي فليك يعلق على أنباء رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد غيابه أمام بيلباو

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن مستقبل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
ليفاندوفسكي ظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ وذلك خلال فوز برشلونة (5-0) على فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.
وبهذه النتيجة.. تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني رسميًا؛ في انتظار الفائز من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء يوم الخميس.