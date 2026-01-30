Goal.com
أحمد فرهود

"من حزم حقائب الرحيل إلى التجديد".. معادلة هانزي فليك التي أعادت سداسي برشلونة للحياة

برشلونة يواصل حملة تجديد عقود نجومه..

قبل فترة قليلة للغاية، كان الكثير من نجوم العملاق الإسباني برشلونة، يستعدون لـ"حزم حقائب" الرحيل؛ وسط تصدر أسماءهم قوائم المعروضين للبيع، في مكاتب الكامب نو.

لكن كرة القدم التي لا تعترف بالثوابت؛ منحت هؤلاء النجوم فرصة أخيرة، كانت بمثابة "قبلة الحياة" لهم ولبرشلونة.

نعم.. المشككون في هؤلاء النجوم، وفي تحوّل دراماتيكي كبير، أصبحوا يصفقون لهم؛ بل وتسابقت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لتمديد عقود الواحد تلو الآخر.

آخر هؤلاء النجوم الذين تم تجديد عقودهم؛ هو صانع الألعاب الإسباني الشاب فيرمين لوبيز، البالغ من العمر 22 سنة فقط.

وأعلن العملاق الإسباني تجديد عقد فيرمين؛ وذلك حتى 30 يونيو من عام 2031، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ كيف تحوّل مصير الكثير من نجوم برشلونة الحاليين، من "حزم حقائب الرحيل" إلى أن يكونوا أعمدة لا يُمكن التخلي عنها أبدًا..  

  • Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty

    6 أسماء دفعة واحدة كانت في طريقها للرحيل عن برشلونة

    عندما نتحدث عن النجوم الذين كانوا على وشك الرحيل، من صفوف العملاق الإسباني برشلونة، في الأشهر القليلة الماضية؛ فنحن هُنا سنكون أمام 6 أسماء دفعة واحدة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الدفاع الإسباني إيريك جارسيا.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الإسباني مارك كاسادو.

    * ثالثًا: متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

    * رابعًا: صانع الألعاب الإسباني فيرمين لوبيز.

    * خامسًا: الجناح البرازيلي رافينيا دياز.

    * سادسًا: المهاجم الإسباني فيران توريس.

    قرار رحيل كل هؤلاء النجوم؛ كان مُرتبطًا أساسًا بـ"تهميشهم" وعدم حصولهم على دور كبير في صفوف فريق برشلونة الأول، أو للتخلص من أعبائهم المالية.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    التهميش وعدم التقدير كاد يعصف برافينيا وثنائي برشلونة

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص كواليس قرار رحيل سداسي برشلونة سالف الذكر، والذي تم التراجع عنه فيما بعد.

    مثلًا.. أسماء مثل الثنائي الإسباني إيريك جارسيا ومارك كاسادو والبرازيلي رافينيا دياز؛ كانوا على وشك الرحيل عن برشلونة، بسبب "تهميشهم" وعدم تقديرهم.

    ونتذكر أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، كان يتجاهل الاعتماد على كاسادو بشكلٍ كامل؛ إلى جانب عدم منحه الثقة لجارسيا، الذي اضطر للخروج "معارًا" إلى جيرونا الإسباني.

    إلا أن الحال تغيّر تمامًا بعد قدوم المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ الذي قام بتطوير مستوى اللاعبين الاثنين مع منحهم الثقة كاملة، على النحو التالي:

    * أولًا: تصعيد مارك كاسادو رسميًا إلى الفريق الأول؛ مع إيقاف عمليه بيعه.

    * ثانيًا: منح دور قيادي لإيريك جارسيا؛ بالإضافة لجعله الأكثر مشاركة في 2025-2026.

    ولا ننسى أن جارسيا يُشارك مع فليك، في أكثر من مركز وليس قلب الدفاع فقط؛ مثل: الظهيرين الأيمن والأيسر، ومتوسط الميدان أيضًا.

    أما حالة رافينيا فهو تحدث عنها بنفسه؛ حيث قال إنه اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة بالفعل، لولا التعاقد مع فليك.

    سبب قرار رافينيا بالرحيل عن برشلونة؛ هو أنه لم يكن يحظى بالتقدير الكافي مع تشافي، ما أثر على مستواه بشكلٍ كبير في صفوف الفريق الأول.

    وما بعد ذلك معروف؛ فليك أخبر النجم البرازيلي أنه أحد أعمدة مشروعه، ليقوم اللاعب برد الجميل بـ"القتال" فوق أرضية الملعب.

    وأصبح رافينيا دياز مع المدير الفني الألماني المخضرم، أحد أفضل نجوم العالم وليس برشلونة فقط؛ بل وينافس على الجوائز الفردية الكبيرة، مثل "الكرة الذهبية" و"ذا بيست".

  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الاستفادة المالية والتخلص من الأعباء المالية شعار برشلونة

    واستكمالًا للنقطة الماضية.. هُناك 3 أسماء أخرى من السداسي سالف الذكر؛ والذين كانوا على وشك الرحيل عن نادي برشلونة، قبل تغيير القرار بعد ذلك.

    الثلاثي المقصود هُنا؛ هم: "الإسبانيان فيرمين لوبيز وفيران توريس، والهولندي فرينكي دي يونج".

    برشلونة كان يرى أن ما يقدّمه دي يونج وفيران، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لا يتناسب مع قيمة شرائهما، أو الرواتب التي يتحصلان عليها.

    هُنا.. تم اتخاذ قرار عرضهما للبيع في الميركاتو؛ قبل أن يأتي المدير الفني الألماني للفريق الأول هانزي فليك، ويغيّر كل شيء.

    وطلب فليك الإبقاء على دي يونج بأي شكل؛ حيث كانت هُناك فكرة في رأسه، وهو أن يُشكل به ثنائي وسط ميدان مع الجوهرة الإسباني بيدري جونزاليس.

    وبالفعل.. فجّر فليك طاقات دي يونج وبيدري، وجعل منهما ثنائي وسط ميدان "عصري"؛ فهما ليس ارتكاز بالمعنى الحرفي، ولكنهما يتحكمان في رتم أي مباراة ويمنحان برشلونة السيطرة الكاملة.

    أما فيرمين.. كان برشلونة يرى أن هُناك أكثر من لاعب في مركزه، مثل الإسباني داني أولمو، وكذلك البرازيلي رافينيا دياز الذي يجيد في صناعة اللعب؛ لذلك من الأفضل بيعه، والاستفادة منه ماليًا.

    لكن فليك رأى أن التخلي عن لاعب بمواصفات فيرمين أمرًا جنونيًا؛ حيث أنه مقاتل فوق أرضية الملعب، بالإضافة إلى قدراته العالية في التهديف والتمريرات الحاسمة.

    وأوقف فليك عملية بيع فيرمين بالفعل؛ ليصبح أحد أفضل نجوم برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Hansi Flick NEUGetty

    كلمة أخيرة.. معادلة فليك التي أعادت سداسي برشلونة للحياة

    المقصد من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن "الموهبة" قد تنام لفترة، ولكنها لا تموت أبدًا.

    وهؤلاء النجوم الستة - سالفي الذكر - يملكون الموهبة؛ ولكنها كانت لا تخرج مع المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز، الذي لم يستطع تفجيرها.

    ومع قدوم المدير الفني الألماني هانزي فليك إلى نادي برشلونة، أظهر هؤلاء النجوم أفضل ما يملكون؛ بسبب الثقة التي منحهم إياها المدرب، إلى جانب معرفة توظيفهم فوق أرضية الملعب.

    وأكبر دليل على ذلك فيران توريس؛ حيث أصبح هذا اللاعب الذي كان يتعرض للسخرية من جمهور برشلونة قبل المنافسين، هداف الفريق في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتحصل فيران على الثقة كاملة من فليك، مع توظيفه في مركز المهاجم الصريح بدلًا من الجناح؛ وهو ما جعله يبرز أكثر، رغم أنه لا يزال يحتاج للتطور بالطبع.

    وبناء على كل ذلك.. تم تجديد عقود هؤلاء النجوم - باستثناء فيران الذي يتم التفاوض معه -؛ حيث تماشت أفكار فليك مع المدير الرياضي البرتغالي ديكو، وهي ضرورة الحفاظ على لاعبي الفريق المميزين قبل التوجه للشراء من الخارج.

    وحصد برشلونة نتاج هذه الفكرة؛ بالتتويج بـ4 ألقاب رسمية مع فليك منذ 2024 وحتى الآن، في انتظار المزيد.

