أثار المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الجدل، عقب مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعدما ظهر متأثرًا وكان على وشك الانهمار في في البكاء.
فيديو | كاد أن ينهمر في البكاء .. هانزي فليك يكشف كواليس حديثه "المؤثر" مع رافينيا عقب الفوز على ألافيس!
- AFP
برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس
نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز ثمين ومثير على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة بداية صادمة لأصحاب الأرض، بعدما باغت ألافيس دفاع برشلونة بهدف مبكر في الثانية 40 من صافرة البداية، ليجد الفريق الكتالوني نفسه متأخرًا بشكل مفاجئ وسط دهشة جماهيره.
لكن رد برشلونة جاء سريعًا، حيث تمكن الجناح الشاب لامين يامال من إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة أنهت صدمة البداية ومنحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وبدأ بعدها البارسا في فرض نسقه الهجومي والضغط العالي على مرمى الضيوف.
وواصل برشلونة انتفاضته، ليوقع النجم الإسباني داني أولمو على هدف التقدم في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة أكدت رغبة الفريق في السيطرة على مجريات اللقاء. ورغم محاولات ألافيس للعودة، حافظ أصحاب الأرض على تفوقهم حتى الدقائق الأخيرة.
وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، عاد داني أولمو ليؤكد تألقه مسجلاً الهدف الثالث، ليحسم المباراة تمامًا ويمنح برشلونة فوزًا مهمًا في صراع الصدارة.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، منتظرًا نتيجة مواجهة ريال مدريد أمام جيرونا غدًا الأحد، والتي ستحدد هوية المتصدر بعد نهاية الجولة.
أما ألافيس، فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.
ماذا حدث عقب المباراة؟
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل للمدرب الألماني هانزي فليك، ظهر فيه جالسًا على مقاعد البدلاء عقب انتصار برشلونة على ديبورتيفو ألافيس، وهو في حالة تأثر واضحة، بدا معها وكأنه على وشك الانهيار بالبكاء.
وأظهر المقطع فليك وهو ينظر إلى أرضية الملعب بملامح يغلب عليها الإرهاق والضغط النفسي، قبل أن يقترب منه النجم البرازيلي رافينيا، الذي جلس بجواره وبدأ في التحدث إليه بنبرة ودية تشي بمحاولة تهدئته ورفع معنوياته.
وظل رافينيا لثوانٍ يحاول التواصل مع مدربه، الذي كانت تعابير وجهه تحمل الكثير من المشاعر المختلطة بين الارتياح بعد الفوز، والتوتر الناتج عن الضغوط الكبيرة المحيطة بالفريق خلال الأسابيع الماضية.
ورغم أن فليك لم يصل في النهاية إلى مرحلة البكاء، فإن الفيديو كشف حجم الأعباء الذهنية التي يتحملها المدرب منذ توليه مسؤولية برشلونة، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها سابقًا والمطالبات المستمرة بتحسين الأداء.
وبعد لحظات قصيرة، غادر رافينيا وابتعد، لينتهي المشهد سريعًا، لكن أثره ظل حاضرًا بين الجماهير التي تداولت الفيديو بكثافة، وتكشف حجم الضغط الذي يعيشه داخل قلعة "كامب نو".
ماذا قال فليك عن لقطته مع رافينيا؟
مراسل قناة "موفيستار+" قال لفليك: "نريد أن نعرف عمّا كنت تتحدث مع رافينيا في نهاية المباراة؛ لأن كاميراتنا التقطت المشهد، ونريد أن نعرف ماذا قلتما".
ورد فليك قائلًا: "لستُ متأكدًا إن كان يجب أن أقول هذا، لكن في النهاية قال هو نفس ما قلته أنا: سنتحسن في المباريات المقبلة، سنتحسن في المباريات المقبلة، هذا ما كان".
- (C)Getty Images
تصريحات فليك عن المباراة
وعن الفوز بالمباراة، قال فليك: "لم أكن سعيدًا جدًا، بالطبع كنت سعيدًا بالنقاط الثلاث، وأيضًا أعتقد أنه في الشوط الأول، بعد الهدف الأول الذي سجلوه، عندما أصبحت النتيجة 1-0 لنا، ثم عدنا، كان ذلك جيدًا جدًا، وكذلك الطريقة التي سجلنا بها الأهداف، أنا سعيد بها".
وأضاف: "لكن أعتقد أيضًا أننا خسرنا الكثير من الكرات، وهذا ما يجب أن نُديره بشكل أفضل، يجب أن نحسّن هذا الجانب، وعلينا أن نعمل عليه، وأعتقد أن لدينا في الشوط الأول فرصًا كبيرة لتسجيل الثاني، وفي الشوط الثاني أيضًا، أنا سعيد سعيد جدًا لأننا فزنا بالنقاط الثلاث".
واستطرد: "كما قلت قبلًا: علينا تحسين الكثير من الأشياء، اليوم كانت لدينا خسائر كثيرة للكرة، وهذا ليس على مستوى الطريقة التي يجب أن نلعب بها، الأمر غير طبيعي. لذلك علينا العمل على هذا".
"الحكم لم يرد عليّ"
وانتقد المدرب الألماني حكم المباراة، بسبب عدم الرد عليه، مؤكدًا على أنه كان يُريد فقط الاستفسار منه عن سبب طرد مساعده سورج، وديلا مدرب الحراس.
وقال فليك: "أنا شخص يحترم الجميع، اليوم كنت هادئًا جدًا، وأحب التواصل مع الحكم الرابع، سألته لماذا طرد ديلا وسورج، لكنه لم يردّ عليّ، أفتقد مزيدًا من التواصل".