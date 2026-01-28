من المعارك النسائية والعلاقة الملكية إلى الانقلاب على هانزي فليك!.. بابلو جافي "قلب برشلونة الذي ينزف وسط الأزمات"

لم يكن متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي، مجرد لاعب كرة قدم عادي في "كامب نو"؛ فهو الشعلة التي لا تنطفئ، والفتى الذي يضع قلبه على كفه في كل التحام.

لكن.. خلف هذا القناع القتالي، عاش النجم الشاب سنواتٍ عاصفة؛ وضعت اسمه في "عناوين" وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لأسباب لم تكن رياضية دائمًا.

نعم.. جافي ورغم أنه في سن الـ21 عامًا فقط؛ إلا أن مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، مليئة بالكثير من المشاكل والجدل الذي لا ينتهي أبدًا.

آخر حلقات مسلسل جافي "المثير للجدل"؛ تمثّلت فيما فجّره الإعلامي الرياضي لويس ميجيل سانز عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية، عندما كشف عن غضب النجم الإسباني الشاب من رحيل "جوهرة" برشلونة درو فيرنانديز.

درو البالغ من العمر 18 سنة، انتقل من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بحوالي 8 ملايين يورو.

ووفقًا لما ذكره سانز؛ حمّل جافي إدارة برشلونة والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الألماني هانزي فليك، مسؤولية رحيل جوهرة بحجم درو.

وقال سانز: "بعد انتهاء إحدى الحصص التدريبية، عبّر جافي عن رأيه صراحة للجهاز الفني؛ موضحًا أنه لو أُديرت دقائق لعب درو مع الفريق الأول وحصل على الفرصة، لم يكن ليطلب الرحيل أبدًا".

ومن غير الواضح - حتى الآن -، ما إذا كان خبر سانز صحيحًا أم مجرد "فرقعة إعلامية"؛ لكنه يظل حلقة جديدة من مسلسل بابلو جافي "المثير للجدل" كما ذكرنا، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..