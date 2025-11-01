Lamine Yamal GFXGOAL
أحمد مجدي

عاد إليكم من جديد وهانزي فليك مر من هنا.. انفصال لامين يامال عن نيكي نيكول يمنح جمهور برشلونة قبلة الحياة!

انتهت اشهر علاقة عاطفية في 2025!

منذ إعلان ارتباطهما في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، يمكننا أن نتحدث دون مبالغة عن أن الثنائي لامين يامال ونيكي نيكول كانا أشهر ثنائي عاطفي في 2025، دون أدنى منازع.

ذلك أن حداثة سن يامال، والتطلعات الملقاة على كاتفه في عالم كرة القدم، وأيضًا التأثير الواضح على مستواه في الآونة الأخيرة سلبًا، وطبيعة العلاقة وجنسية نيكي نيكول الأرجنتينية، كل هذا أسال بحرًا من الحبر حول علاقتهما.

والحق أن إعلان يامال رسميًا انتهاء علاقته بنيكول، وقيامها بدورها بحذف كل ما يتعلق بينهما من وسائل التواصل الاجتماعي، أمر انتظره قطاع واسع من جمهور برشلونة حول العالم، ذلك أن مستوى يامال المتراجع تحديدًا من الناحية البدنية أثار موجة من الشكوك.

يأمال أكد انفصاله عن مطربة الراب الأرجنتينية نيكي نيكول خلال مقابلة مع الصحفي الإسباني خافيير دي أوييوس من قناة RTVE Catalunya.

وخلال المقابلة، نقل الصحفي تصريحات مباشرة من يامال قال فيها: “نحن لم نعد سويًا، لكن الأمر ليس بسبب الخيانة. لقد قررنا الانفصال ببساطة، وهذا كل شيء. كل ما يُقال في الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة. لم أكن خائنًا، ولم أرتبط بأي شخص آخر".

  Nicki Nicole Lamine Yamal BarcelonaGetty/GOAL

    خيانة؟!

    تصريحات اللاعب جاءت لتضع حدًا للشائعات التي اجتاحت وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الماضية، بعد أن انتشرت أخبار تفيد بأن يامال حضر حفلة في مدينة ميلانو بعد الكلاسيكو مباشرة، حيث شوهد برفقة المؤثرة الإيطالية آنا جينوسو.

    تلك الأنباء أثارت موجة من التكهنات حول خيانة اللاعب لصديقته السابقة، إلا أن توضيح يامال الأخير نفى تمامًا هذه الرواية، مؤكدًا أن الانفصال تم بالتراضي ودون أي مشاكل شخصية.

  • "عاد إليكم من جديد!"

    ورغم أن الخبر يخص حياته الخاصة، إلا أن جماهير برشلونة لم تتردد في التفاعل مع التطورات الجديدة، حيث أعرب كثيرون عن أملهم في أن يكون الانفصال دافعًا للاعب لاستعادة تركيزه ومستواه داخل الملعب.

    أحد المشجعين كتب عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “لامين يامال عاد من جديد!”.. على طريقة الجملة الشهيرة في أغنية مسلسل الكابتن ماجد الشهيرة "عاد إليكم من جديد!".. بينما قال آخر: “الانفصال كان ضروريًا.. الآن سيبدأ موسم الكرة الذهبية ليامال!”

    تلك التعليقات تعكس رغبة جماهير برشلونة في رؤية اللاعب الشاب يستعيد بريقه بعد فترة من التذبذب في الأداء، فبعد بدايته القوية في الموسم الماضي وتألقه في بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا، بدا يامال هذا الموسم أقل تركيزًا وأقل فعالية هجومية، وهو ما أرجعه البعض إلى الضغوط الإعلامية وحياته الشخصية.

  • تركيز غائب

    مشكلة يامال لم تكن في نمط الحياة فحسب، بل كانت في التركيز الغائب منذ وقت لا يخص إعلان علاقته بنيكي نيكول فقط، يامال يركز كثيرًا خارج الميدان حتى في المساحة التي يتقاطع فيها الأمر مع ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

    نيكي نيكول أتت تتويجًا لهذه النظرة، نيكي نيكول مثلت مختصر حالة يامال وبعده عن التركيز، نيكي نيكول كانت الصورة التي تلخص ليامال كيف يمكن أن يكتب على مسيرته الفشل وبأكثر الأحكام أبدية.

    الكل ركز في تصريحاته قبل مباراة ريال مدريد، لكن هل ركز البعض في أن التصريحات كانت في بث مباشر في ساعة متأخرة من الليل وقبل الكلاسيكو بأيام معدودة؟.

    كم مرة نشر يامال أو نشرت نيكول خلال الفترة القليلة الماضية صورًا في ساعات متأخرة من الليل؟ ناهيك عن الأوضاع التي تختلف الثقافات في تفسيرها كل ومشاربه، ولكن عدم التركيز في الملعب كان سمة أساسية ليامال، وأتت نيكي نيكول لتشير إلى الأمر في ملخص يبدو أن يامال غير مستعد للاستمرار فيه.

  • Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هانزي فليك مر من هنا!

    كل المؤشرات تلمح إلى أن مدرب برشلونة هانزي فليك كان في الفترة الماضية يشتبك مع الأمر، تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إلتشي، توحي بأن الأيام الأخيرة حملت تفاصيل مختلفة بينه وبين يامال.

    فليك استمات في الدفاع عن لاعبه خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني، حيث قال في معرض إجابته على سؤال (كيف تعتنون بيامال كنجم صاعد محاط بهذا الضجيج الإعلامي؟): “نتحدث معه دائمًا بطريقة صريحة وطبيعية، وهذه هي الطريقة الأفضل بالنسبة لنا. سأظل دائمًا أحميه وأدعمه، فهو شاب رائع ويمتلك موهبة هائلة. سنواصل العمل معًا على نفس الطريق".

    وأكد فليك أن إدارة الفريق والجهاز الفني يحيطان اللاعب بدعم كامل لتجاوز الضغوط، خصوصًا أن يامال لا يزال في مرحلة التكوين كلاعب شاب يحتاج إلى التوجيه والصبر.

    وبينما يحاول برشلونة استعادة توازنه بعد خسارة الكلاسيكو، يبدو أن لامين يامال يقف عند مفترق طرق في مسيرته، إذ يحتاج إلى إثبات نضجه وقدرته على الفصل بين حياته الشخصية ومسيرته الاحترافية. ومع الدعم الكبير الذي يحظى به من مدربه والجماهير، تبقى الآمال معلقة على أن يستعيد النجم الشاب تألقه الذي جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

    فليك كان قد قال في وقت سابق إنه يمنح يامال حريته خارج الملعب، لكنه أكد أن "يامال عليه أن يعرف أن ما يحدث خارج الملعب يؤثر داخله!".

    نستطيع على الأقل أن نقول إن علاقة يامال ونيكول لم تكن "محل ترحيب فليك" المدير الفني الألماني الذي يحسب كل شيء كماكينة، ويرى أن الأرجنتينية أثرت في مسيرة يامال سلبًا وأمام ناظريه، حتى لو لم تكن المؤثر الوحيد، ولهذا ربما أتى التدخل الحاسم من المدرب الذي كرر مرارًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إلتشي إنه يريد "أن يرى أفضل نسخة من يامال دائمًا".. نسخة لا تبدو نيكي نيكول مهتمة بظهورها في الملعب ولا تبدو أمينة على ظهورها خارج حدود "الستوريهات الساخنة!".

