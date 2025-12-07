"هالاند وجوارديولا في قمة السعادة".. ريال مدريد "الكارثي" يهين كورتوا، وسيلتا فيجو ينهي لعنة عمرها 10 سنوات!

تحولت هيمنة ريال مدريد "الخجولة" في الشوط الأول إلى كابوس تكتيكي وفني كامل في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بسقوط مدوٍ.

إذا كان عنوان الشوط الأول هو "استحواذ بلا أنياب"، فإن الشوط الثاني كان عنوانه "الواقعية القاسية"؛ حيث لقن سيلتا فيجو مضيفه درساً في الفاعلية.

أجرى مدرب سيلتا تبديلاً ذهبياً بدخول ويليوت سويدبرج مطلع الشوط الثاني، ليقلب الطاولة بتسجيله ثنائية (د53 بكعب مذهل، ود90+3)، مستغلاً الهشاشة الدفاعية التي ظهرت بوادرها قبل الاستراحة بأكثر من فرصة خطيرة للضيوف.

رقمياً، ارتفع مؤشر الأهداف المتوقعة لريال مدريد من 1.32 في الشوط الأول إلى 2.29 بنهاية المباراة، ووصل عدد التسديدات إلى 23 تسديدة، لكن هذه الأرقام تحطمت أمام صخرة حارس سيلتا إيونوت رادو، الذي رفع رصيد تصدياته من 3 إلى 7 تصديات.

في المقابل، أثبت سيلتا أن "الكم لا يعني الكيف"، حيث سجل هدفين من أصل 7 تسديدات فقط طوال المباراة، ليعاقب الملكي على إضاعة 4 فرص محققة.

نقطة التحول الكارثية كانت الانهيار الانضباطي بطرد فيران جارسيا، الذي حول المباراة من محاولة للتعادل إلى فوضى شاملة. فقد أكمل الريال المباراة بعشرة لاعبين وسط توتر عصبي غير مبرر، قبل أن يطرد كاريراس للاعتراض في الوقت بدل الضائع، ما مهّد لهدف ثانٍ "مهين".

هذه الهزيمة لم تكشف فقط عن أزمة "اللمسة الأخيرة" التي عانى منها الفريق، بل عرت منظومة دفاعية هشة، تاركة المدرب تشابي ألونسو أمام تساؤلات صعبة.