"كيف حال والدك؟".. جماهير مانشستر يونايتد تستفز هالاند بـ"ركلة" روي كين القاتلة!

خلفية هذا الأمر تعود إلى العلاقة الخاصة بين والد هالاند، "آلف-إينج"، وأسطورة يونايتد "روي كين". كلاهما لعب ضد الآخر في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. في عام 1997، عندما كان هالاند (الأب) يلعب لصفوف ليدز يونايتد، تعرض كين لقطع في الرباط الصليبي أثناء محاولته التدخل (تاكلينج). حينها انحنى هالاند فوق اللاعب الأيرلندي الشمالي واتهمه بتزييف الإصابة.

بعد أربع سنوات، وكان هالاند قد انتقل حينها لصفوف سيتي، جاء الرد الانتقامي المؤلم في ديربي مانشستر: ركل كين هالاند بشكل وحشي، مما تسبب في إنهاء مسيرته الكروية. طُرد كين من الملعب، وتم إيقافه لثلاث مباريات مع دفع غرامة مالية. لاحقاً، كتب كين عن الواقعة في سيرته الذاتية: "لقد انتظرت طويلاً بما يكفي. لقد ضربته بقوة بالغة. الكرة كانت هناك (على ما أعتقد). خذ هذه أيها الخنزير. ولا تقف فوقي أبداً مرة أخرى لتسخر من إصابات مزيفة". هذا الاعتراف كلف "الرجل الخشن" إيقافاً إضافياً لخمس مباريات وغرامة مالية أكبر بكثير.