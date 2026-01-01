"هالاند يسقط تحت أقدام القطط السوداء وسط محاولات إنقاذ مانشستر سيتي الفاشلة" .. جوارديولا يتجرع من كأس سندرلاند المر

يبدو أن فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ أصبح يهرب من "صدارة" الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. مانشستر سيتي كلما أصبح قريبًا من "المتصدر" الحالي آرسنال؛ يتخذ خطوة إلى الخلف، مثلما حدث في مواجهته ضد فريق سندرلاند الأول لكرة القدم.

وسقط السيتزنس في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام سندرلاند؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الحالي.

وفرط مانشستر سيتي في نقطتين أمام سندرلاند، بسبب بعض التفاصيل البسيطة؛ مع عدم إغفال المستوى الكبير الذي قدمه المنافس، في مباراة ليلة الخميس.

وبهذه النتيجة.. وصلت كتيبة جوارديولا إلى نقطتها الـ41، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق آرسنال الأول لكرة القدم، صاحب الصدارة.

أما سندرلاند أو الفريق الملقب بـ"القطط السوداء"؛ فرفع رصيده إلى 29 نقطة، في "المركز السابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادل مانشستر سيتي مع مستضيفه سندرلاند، على "ملعب الضوء"..