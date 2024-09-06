إرلينج هالاند الحاضر الغائب مع النرويج .. كازاخستان تقدم لمدافعي العالم "روشتة إيقاف وحش البريميرليج"

هالاند قدم مستوى ضعيف للغاية أمام كازاخستان..

سقط منتخب النرويج الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام كازخستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025 "المسار الثاني".

ويتواجد منتخب النرويج الأول لكرة القدم، في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بمجموعة تضم كلًا من "النمسا وكازاخستان وسلوفينيا".

وشهدت المواجهة أمام كازاخستان، مشاركة إرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث قاد هداف "البريميرليج" هجوم المنتخب النرويجي؛ إلا أنه فشل في فك طلاسم دفاعات أصحاب الأرض.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الملامح من مشاركة هالاند البالغ من العمر 24 سنة، في مبارة النرويج وكازاخستان، مساء اليوم الجمعة..