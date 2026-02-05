لا أريد العيش مثل رونالدو: هازارد يشجع عملاق إيطاليا .. ويشبه نجم يوفنتوس بـ"اسلوب" ريال مدريد!

"ليل، تشيلسي، ريال مدريد .. ومنتخب بلجيكا"، هنا باختصار مسيرة إدين هازارد، بأكملها. لاعبٌ انفجرت مواهبه في دوريات فرنسا وإنجلترا، ثم تاه في قلعة الميرينجي، بين الإصابات ومشكلات الوزن، إلى أن اعتزل عام 2023 في سنه الثاني والثلاثين.

ولكن، نجم المراوغة البلجيكي السابق، عاش تجارب كثيرة، خاصة عندما كان في أوج عطائه. ولهذا السبب أيضًا أجرَت معه صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» مقابلة، حيث أدلى بالعديد من الآراء الساخنة.

وتطرق هازارد لعدة موضوعات مرتبطة بالدوري الإيطالي؛ من التعاطف مع ميلان لإعجابه بكينان يلديز، مرورًا بعلاقته مع ماوريتسيو ساري، بملامح مثيرة للاهتمام وغير مبتذلة دائمًا.