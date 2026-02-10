هاري ماجواير سيبقى؟! مدافع مانشستر يونايتد الذي تعرض لانتقادات شديدة على وشك الحصول على عقد جديد بعد تحول مذهل تحت قيادة مايكل كاريك

الآن، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المقرر أن يكافأ ماجواير على أدائه الجيد في الآونة الأخيرة. وتشير الصحيفة إلى أنه من "المحتمل بشكل متزايد" أن يحصل نجم ليستر سيتي السابق على عقد جديد، حيث من المقرر أن تنتهي شروط عقده الحالي في الصيف.

يحصل ماجواير حاليًا على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويُعتقد أنه يرغب في البقاء في أولد ترافورد لأطول فترة ممكنة، بعد أن وصل إلى مانشستر في عام 2019 في صفقة انتقال من ليستر بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (93.6 مليون يورو/101.6 مليون دولار). ويُأمل، حسب ما ورد، في التوصل إلى حل وسط بشأن الراتب ومدة العقد الجديد. خاض ماجواير 260 مباراة في جميع المسابقات مع النادي، وفاز بكأس كاراباو 2022-23 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2023-24.

يمكن للمدافع الآن التفاوض بشأن عقود جديدة محتملة مع فرق في جميع أنحاء أوروبا، حيث يُعتقد أن نادي ميلان الإيطالي العملاق قد اتصل بمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات في يناير. كما يُعتقد أن نادي القصصية السعودي، الذي يديره الآن بريندان رودجرز، قد أبدى اهتمامه باللاعب.