هاري ماجواير سيبقى؟! مدافع مانشستر يونايتد الذي تعرض لانتقادات شديدة على وشك الحصول على عقد جديد بعد تحول مذهل تحت قيادة مايكل كاريك
ماجواير يعود إلى فريق مانشستر يونايتد بعد تعيين كاريك
كان المدرب السابق روبن أموريم يقدر خبرة ماجواير وقدراته القيادية، على الرغم من أنه لم يكن دائمًا لاعبًا أساسيًا. تم التعاقد مع لاعبين مثل ماتيس دي ليخت وليني يورو في السنوات الأخيرة، لكن ماجواير ظل حاضرًا بشكل ثابت في الدفاع، حيث شارك في 40 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف.
مدافع إنجلترا على وشك توقيع عقد جديد
الآن، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، من المقرر أن يكافأ ماجواير على أدائه الجيد في الآونة الأخيرة. وتشير الصحيفة إلى أنه من "المحتمل بشكل متزايد" أن يحصل نجم ليستر سيتي السابق على عقد جديد، حيث من المقرر أن تنتهي شروط عقده الحالي في الصيف.
يحصل ماجواير حاليًا على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويُعتقد أنه يرغب في البقاء في أولد ترافورد لأطول فترة ممكنة، بعد أن وصل إلى مانشستر في عام 2019 في صفقة انتقال من ليستر بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (93.6 مليون يورو/101.6 مليون دولار). ويُأمل، حسب ما ورد، في التوصل إلى حل وسط بشأن الراتب ومدة العقد الجديد. خاض ماجواير 260 مباراة في جميع المسابقات مع النادي، وفاز بكأس كاراباو 2022-23 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2023-24.
يمكن للمدافع الآن التفاوض بشأن عقود جديدة محتملة مع فرق في جميع أنحاء أوروبا، حيث يُعتقد أن نادي ميلان الإيطالي العملاق قد اتصل بمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات في يناير. كما يُعتقد أن نادي القصصية السعودي، الذي يديره الآن بريندان رودجرز، قد أبدى اهتمامه باللاعب.
ماجواير يثير الإعجاب في غياب دي ليخت
برز دي ليخت كقائد مهم في دفاع مانشستر يونايتد، لكن الهولندي يواجه الآن صراعًا للعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه من الإصابة، مع الأداء الجيد لماجواير إلى جانب مارتينيز.
دعم المدافع السابق لمانشستر يونايتد ويس براون مؤخرًا ماجواير للحصول على عقد جديد، قائلاً: "لو كان أموريم لا يزال في منصبه، لما حصل ماجواير على عقد جديد بالتأكيد، لكن مايكل كاريك جاء إلى الفريق، وهاري يلعب، ولديك دي ليخت ويورو وبعض المدافعين الشباب الرائعين الذين برعوا في أدائهم. لذا، فهي قرار كبير. أعتقد أنه إذا كان الأمر متروكًا لمايكل، فسيحب الاحتفاظ به لأنني أعتقد أنه أثبت أنه قادر على القيام بالمهمة. الأمر بهذه البساطة.
"بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها هاري في الوقت الحالي، أنا متأكد من أنه ستكون هناك محادثات خلف الكواليس حيث ستكون الفرق الأخرى مهتمة جدًا بالتعاقد معه في الصيف".
المنافسة على المراكز الأربعة الأولى تشتد مع استهداف الشياطين الحمر دوري أبطال أوروبا
يقدم مانشستر يونايتد أداءً مذهلاً منذ تعيين كاريك مدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم. حقق الفريق انتصارات مفاجئة على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين قادهما لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، قبل أن يضيف انتصارين آخرين على فولهام وتوتنهام هوتسبير. دفعت هذه الانتصارات الشياطين الحمر إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات منتصف الأسبوع، وستجعلهم ثلاث نقاط أخرى ضد وست هام يونايتد مساء الثلاثاء يتخطون أستون فيلا بفارق الأهداف.
بعد ذلك، لن يلعب مانشستر يونايتد مجددًا حتى يوم الاثنين 23 فبراير، عندما يزور إيفرتون، ثم يخوض سلسلة من المباريات تشمل مواجهات مع كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.
على صعيد العقود، أكد مانشستر يونايتد بالفعل أن لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو سيغادر النادي في نهاية الموسم، بينما من المرجح أن يبحث المدافع المنبوذ تيريل مالاسيا عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
