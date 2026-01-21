Harry Kane GOAL ONLYGoal AR
مرحبًا بكم في مدرسة هاري كين الخاصة: ضربة سان خيلواز أعادته أكثر قوة.. وظاهرة غريبة أصابته مع بايرن ميونخ!

درس جديد من هاري كين لعشاق الساحرة المستديرة..

هُناك الكثير من اللاعبين، الذين من الممكن أن يمثّلوا الأندية لسنواتٍ عديدة؛ ولكن لا يتذكرهم أحد بعد ذلك، بسبب عدم تركهم بصمة كبيرة.

وبالمقابل.. هُناك بعض اللاعبين الآخرين، الذي في سنوات قليلة جدًا؛ يتحوّلون إلى أساطير في أنديتهم، نظرًا لما يقدّمونه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

الإنجليزي هاري كين واحد من هؤلاء النجوم، الذين سيظل أسماؤهم مخلدة في أنديتهم؛ نظرًا لكل المجهودات التي يقدّموها في المباريات، سواء المحلية أو الخارجية.

نعم.. كين نجح خلال عامين ونصف فقط، في أن يصبح "علامة فارقة" في تاريخ العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ ليس بسبب أهدافه فقط بشباك الخصوم، بل لأن منظومة اللعب بالكاملة قائمة عليه.

ويثبت النجم الإنجليزي هذا الأمر، من مباراة إلى أخرى لبايرن ميونخ؛ آخرها ضد نادي يونيون سان خيلواز البلجيكي، مساء يوم الأربعاء.

كين سجل هدفين؛ ليقود العملاق الألماني للفوز (2-0) على سان خيلواز، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. حافظ بايرن ميونخ على "مركزه الثاني" في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات؛ ضامنًا التأهُل المباشر إلى دور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية، دون الاضطرار لخوض "الملحق".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور هاري كين في مباراة بايرن ميونخ وسان خيلواز، مساء يوم الأربعاء..

    ضربة على الرأس أفقدت هاري كين توازنه

    نشر النجم الإنجليزي هاري كين الرعب بين الجماهير، في الدقيقة الرابعة من عمر مباراة فريقه بايرن ميونخ ضد يونيون سان خيلواز، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    كين تعرض لـ"ضربة قوية" في الرأس؛ وذلك خلال لعبة مشتركة مع كييل شربين، حارس مرمى سان خيلواز.

    شربين أبعد الكرة قبل أن تصل إلى كين، ثم اصطدم برأسه؛ ليسقط النجم الإنجليزي متألمًا، وسط تدخل الجهاز الطبي لبايرن ميونخ.

    وساد الخوف بين الجهاز الطبي للبافاري والجماهير، من تعرض النجم الإنجليزي لـ"ارتجاج"؛ حيث تم اختبار حالته بدقة، قبل أن ينهض ويستكمل اللعب.

    إلا أن هذه الضربة؛ يبدو أنها افقدت كين توازنه في الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وسان خيلواز، على النحو التالي:

    * أولًا: الاستسلام التام لدفاعات الفريق البلجيكي.

    * ثانيًا: الفشل في الربط السليم مع زملائه.

    * ثالثًا: توتر مستغرب منه فوق أرضية الملعب.

    هاري كين يعود أكثر قوة بعد الضربة الموجعة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن النجم الإنجليزي هاري كين، استعاد كامل عافيته؛ وذلك خلال مجريات الشوط الثاني من مواجهة فريقه بايرن ميونخ ضد يونيون سان خيلواز، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقدّم كين نسخته الأفضل المعهودة منه، ونجح في قيادة البافاري لتحقيق 3 نقاط غالية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لعب دور المهاجم المحطة؛ والمشاركة في بناء اللعب.

    * ثانيًا: فتح المساحات لزملائه؛ مع خلق عديد الفرص لهم.

    * ثالثًا: التمركز الصحيح؛ في كل مكان فوق أرضية الملعب.

    * رابعًا: الفاعلية الكبيرة؛ داخل منطقة الـ18 للخصم.

    وأسفر كل ذلك عن تسجيل كين، ثنائية فريقه في مرمى سان خيلواز؛ أحدهما من تمركز رائع داخل منطقة الـ18، ثم تحويل العرضية برأسه إلى داخل الشباك.

    أما الهدف الثاني؛ فجاء من "ركلة جزائية" تحصل عليها بايرن ميونخ، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

    ظاهرة غريبة تصيب هاري كين مع بايرن ميونخ

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث عن نقطة سلبية تتعلق بالنجم الإنجليزي هاري كين، بدأت تظهر مؤخرًا.

    النقطة السلبية المقصودة هُنا؛ هي إهدار "الركلات الجزائية" في الفترة الأخيرة، مع نادي بايرن ميونخ.

    أساسًا.. كين أهدر ركلتي جزاء فقط مع البافاري؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

    لكن الغريب في الأمر أن هاتين الركلتين، كانتا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعدما كان يملك نسبة 100% بالتسديدات، خلال الموسمين الماضيين.

    * وفيما يلي.. الركلتان المهدرتان من كين مع بايرن ميونخ:

    - الدوري التمهيدي من كأس ألمانيا: بايرن ميونخ (3-2) فيهين فيسبادن.

    - الجولة 7 من دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ (2-0) يونيون سان خيلواز.

    وكما ذكرنا.. سجل كين هدفًا من "ركلة جزاء" ضد سان خيلواز، مساء يوم الأربعاء؛ ولكنه أهدر أخرى احتسبت لفريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، خلال الشوط الثاني.

    ومن هُنا.. أصبح لزامًا على هاري كين أن يستعيد تركيزه؛ عند تسديد "ركلات الجزاء"، خاصة في المباريات التي تبدو أكثر سهولة.

    كلمة أخيرة.. هاري كين "مدرسة خاصة" لمعنى المهاجم

    وأخيرًا.. فإننا يجب أن نُعيد ونكرر بأن النجم الإنجليزي هاري كين؛ يبدو أنه أصبح "المهاجم الأكثر تكاملًا"، في الفترة الحالية.

    وربما كين لا يمتلك نفس مهارة بعض المهاجمين، أمثال الفرنسي كيليان مبابي، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ولكنه تجتمع لديه الكثير من المميّزات الأخرى في آنٍ واحد، على النحو التالي:

    - أولًا: كيفية الزيادة في وسط الملعب.

    - ثانيًا: كيفية التحرك داخل منطقة الـ18.

    - ثالثًا: كيفية المشاركة في بناء لعب فريقه.

    - رابعًا: غريزة تهديفية كبيرة وسط كل هذا المجهود.

    وبالتالي.. أصبح هاري كين بمثابة "مدرسة خاصة" لمعنى المهاجم الحقيقي؛ حيث يجب أن يتم تدريس أسلوبه، لجميع اللاعبين الناشئين.

