أضاع السهل وأذهل جمهوره بهدف صعب .. هاري كين يكسر "نحس من نوع غريب" على جسد كولن في ليلة تألق لويس دياز!

الأمير هاري يقود البافاري لدور الـ16 من كأس ألمانيا..

يواصل بايرن ميونخ مشواره في كأس ألمانيا بعدما نجح في ليل الأربعاء، في هزيمة كولن برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني من البطولة المحلية متأهلًا لدور الـ16.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق راجنار أتشي، لكن حضر نجوم البافاري برباعية عن طريق لويس دياز، هاري كين "هدفين" ومايكل أوليس.

بهذا الفوز تواصل كتيبة المدرب الألماني فينسنت كومباني طريقها دون توقف، إذ لم تتلق أي هزيمة في الموسم الجاري، بل لم تتعثر حتى في أي نتيجة تعادل، محققة 14 فوزًا متتاليًا.

لكن لنسلط الضوء أكثر على اثنين من نجوم مواجهة كولن وبايرن ميونخ؛ هاري كين ولويس دياز في السطور التالية..

  • بداية متواضعة لكين كتواضع بايرن ميونخ

    أول ثلث ساعة من المباراة كانت تقول إننا ربما نشاهد الليلة إحدى مفاجآت مباريات الكأس، حيث ظهر لاعبو البافاري برتم متواضع بعض الشيء ما بين الاستهانة بالخصم أو الرغبة في الفوز بأقل جهد ممكن.

    تلك الحالة – على سبيل المثال – تجلت في إهدار هاري كين فرصتين محققتين في أول 21 دقيقة من المباراة، فرغم إجادته الضربات الرأسية إلا أنه أضاع اثنتين بغرابة شديدة..

    الرأسية الأولى كان بها مواجهًا تمامًا للمرمى دون أي رقابة أو مضايقة، لكنه بعدما استقبل عرضية من لويس دياز من الجهة اليسرى، ضرب الكرة من الأسفل برأسه، لتعلو العارضة بكثير في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

    أتت فرصة تعويض بعدها بدقيقتين، حيث عرضية جديدة، لكن هذه المرة فقدت رأسية الأمير قوتها، وسدد في يد حارس كولن بسهولة.

  • لا مشكلة .. هاري كين حاضر في الصعب

    لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرًا، حيث استفاق لاعبو بايرن ميونخ بعد ذلك، وأدركوا احتمالية إحداث كولن مفاجأة، خاصةً وأن لاعبيه صنعوا أكثر من فرصة خطيرة بالفعل، أسفرت عن هدف المباراة الأول في الدقيقة 31 عن طريق راجنار أتشي.

    الأمير هاري قال كلمته في المباراة بطريقة رائعة في الدقيقة 38، فبعدما أهدر الانفرادات السابقة، تفوق على الرقابة الدفاعية هذه المرة بعد أن وصلت له كرة داخل منطقة الجزاء من زميله مايكل أوليس، إذ قام بانتشال الكرة من أمام مدافع كولن ثم استدار بطريقة مميزة، ليضع الكرة في الزاوية البعيدة من الشباك رغم صعوبة التسديد بهذه الطريقة من مكانه، لكن إنه كين!

    ومن هنا ومن قبله هدف زميله الكولومبي لويس دياز، انفجر بايرن ميونخ، حيث أضاف كين الهدف الثالث للفريق والثاني له في المباراة من ضربة رأسية في الدقيقة 64.

    وبشكل عام من ناحية أداء المهاجم الإنجليزي في اللقاء، فقد فعل كما يفعل دائمًا مع إضافة بعض اللمسات حتى على الجانب الدفاعي لفريقه بالرجوع لتقديم المساندة في فترات تألق كولن.

  • FBL-GER-CUP-COLOGNE-BAYERN MUNICHAFP

    كين يتخلص من "نحس أكتوبر الغريب" أخيرًا!

    سابقًا كنا نقول إن "النحس" يمنع هاري كين من حصد البطولات مع توتنهام، حتى كسره بالتتويج بالألقاب مع بايرن ميونخ على مدار موسمي 2024-2025، و2025-26.

    أما في الموسم الجاري وتحديدًا في شهر أكتوبر الحالي، هناك "نحسًا طريفًا" بعض الشيء، وها هو هاري كين يكسره هو الآخر..

    منذ بداية موسم 2025-2026 سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ألمانيا، وصاحب الـ32 عامًا ملتزمًا بالمساهمة على الأقل في هدفين بكل مباراة سواء تسجيلًا أو صناعة، فقد فعل على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

    لكن منذ أن بدأ شهر أكتوبر الجاري وتلك الظاهرة تنحت جانبًا عن مباريات كين، إذ يكتفي بإحراز هدف وحيد مع عدم صناعة أي أهداف، حتى أنه صام عن كلا الجانبين في مواجهة مونشنجلادباخ في الجولة الثامنة من الدوري المحلي في 25 من أكتوبر الجاري.

    حتى أتت مواجهة كولن، لتعود ظاهرة كين في موسم 2025-26، حيث سجل هدفين من جديد، ويبدو أنه ينوي حصد الأخضر واليابس على مستوى الألقاب الفردية هذه المرة.

    وبلغة الأرقام أمام كولن، فقد شارك لمدة 87 دقيقة قبل استبداله، وبخلاف الهدفين، خلق كين فرصة هدف لزملائه لم تستغل، وسدد خمس تسديدات، منها ثلاث على المرمى.

    فيما أهدر هاري ثلاث فرص محققة، قبل أن ينجح في الوصول لمرمى الخصم، كذلك لم يكن جيدًا على مستوى الثنائيات، حيث خسر 8 من أصل 13، ولم ينجح سوى في التحام هوائي وحيد.

  • نجم المباراة .. عذرًا كين، إنه لويس دياز!

    لكن إحقاقًا للحق، لم يكن هاري كين هو نجم المباراة الأول رغم حصوله على التقييم الأعلى (8.8) بفضل الهدفين، إذ قدم لويس دياز؛ نجم ليفربول السابق، مباراة رائعة على الجانب الأيسر، بالاشتراك مع مايكل أوليس على الجانب الأيمن.

    بتخصيص الحديث عن دياز، فقد قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه للبافاري في الميركاتو الصيفي الماضي.

    الجناح الكولومبي سجل هدف بايرن الأول في الدقيقة 36 مدركًا التعادل، بجانب صناعته للهدف الرابع في اللقاء لأوليس، فيما أضاع زملاؤه جهوده خلال ثلاث فرص أخرى صنعها، لم يترجموها لأهداف.

    كذلك سدد دياز أربع مرات، منها ثلاث في إطار المرمى، فيما كان حاله كحال كين، حيث أهدر ثلاث فرص محققة هو الآخر.

    بتلك المحصلة، فقد رفع دياز مساهماته مع الفريق الألماني لـ13 (8 أهداف و5 صناعة) خلال 14 مباراة خاضها في مختلف بطولات الموسم الجاري.

