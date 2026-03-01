Getty
ترجمه
هاري كين يعترف بأنه يسعى لتحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني بعد تسجيله هدفين لبايرن ميونيخ في دير كلاسيكر
سلسلة الأرقام القياسية التي حققها كين
وبهذا الهدفين، رفع كين رصيده في الدوري إلى 30 هدفًا في 24 مباراة فقط، مما يبقيه في صدارة السباق على الرقم القياسي في الدوري الألماني البالغ 41 هدفًا والذي سجله روبرت ليفاندوفسكي خلال موسم 2020-2021. كما أصبح نجم توتنهام السابق أول إنجليزي يسجل 45 هدفًا في موسم واحد منذ أن سجل ديكسي دين 46 هدفًا في موسم 1931-1932.
علاوة على ذلك، تظل موثوقيته من مسافة 12 ياردة سلاحًا حيويًا لفريق فينسنت كومباني. سجل كين ركلة جزاء حاسمة في الشوط الثاني يوم السبت ليتعادل مع الرقم القياسي القديم في الدوري الألماني لعدد ركلات الجزاء الناجحة في موسم واحد، محققًا رصيد بول بريتنر في موسم 1980-1981 البالغ 10 أهداف.
وبتسجيله ثنائية الدوري الرابعة على التوالي، أصبح أيضًا ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل أربعة ثنائيات متتالية. ينضم كين إلى نادي حصري إلى جانب لوثار إيمريش من دورتموند وتوميسلاف ماريتش من فولفسبورغ، اللذين حققا هذا الإنجاز في 1967 و2001 على التوالي.
يلعب المهاجم حاليًا بمستوى نادرًا ما نشهده في كرة القدم الأوروبية، حيث حقق أفضل رصيد له من الأهداف في الموسم الحالي في تسع مباريات أقل مما احتاج إليه خلال موسمه الأول مع البافاريين في 2023/24.
- AFP
العيون على الجائزة
عندما سئل مباشرة عما إذا كان يسعى لتحطيم رقم ليفاندوفسكي القياسي، أجاب كين للصحفيين بعد صافرة النهاية: "بالتأكيد"، قبل أن يضيف: "عليّ أن أستمر في ما أفعله. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يجب أن ألعبها. يجب أن أحاول الحفاظ على مستواي خلال تلك الفترة. سنرى في أواخر أبريل أو بداية مايو ما إذا كان ذلك ممكنًا. لكن بالطبع، في الوقت الحالي، هذا هو الوضع، وعليّ فقط أن أواصل ما أفعله".
في نفس المرحلة من العام الذي حطم فيه الرقم القياسي، كان ليفاندوفسكي متقدمًا بهدف واحد على كين بـ 31 هدفًا.
السعي وراء الثبات والبطولات
على الرغم من أرقامه الفردية المذهلة، لا يزال تركيز كين الأساسي منصبًا على الحفاظ على لقب الدوري الألماني في ملعب أليانز أرينا. يتمتع البافاريون حاليًا بفارق 11 نقطة في صدارة الترتيب، لكن قائد منتخب إنجلترا يرفض السماح للرضا عن النفس بالتسلل إلى غرفة الملابس. مع بقاء 10 مباريات على نهاية الموسم، يدرك المهاجم المخضرم تمامًا مدى سرعة تغير سباق اللقب إذا انخفض المستوى خلال المرحلة الأخيرة.
وحذر كين قائلاً: "كنا متقدمين بفارق 11 نقطة قبل بضعة أسابيع، ورأينا كيف يمكن أن يتغير الوضع بسرعة في غضون مباراتين"، مضيفاً أن الفريق يجب أن يظل مركزاً. بعد أن تجاوز مؤخراً عتبة 500 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده، لا يزال شهية المهاجم للفوز بالألقاب قوية كما كانت دائماً. الآن بعد أن حصد أخيرًا ألقابًا كبرى وأنهى فترة جفافه الشهيرة من الألقاب، فإنه متحمس لبناء مجموعة كبيرة من الألقاب. مع استمرار بايرن في المنافسة على عدة جبهات في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، فإن كين لديه الكثير من الفرص لتحويل موسمه القياسي إلى حصاد كبير من الألقاب.
- getty
دراما في اللحظات الأخيرة تضمن الفوز في مباراة الكلاسيكو
لقد كان دير كلاسيكر على مستوى التوقعات باعتباره مواجهة بين فريقين من الوزن الثقيل، حيث تبادل الفريقان التقدم في النتيجة وظلت الإثارة مستمرة حتى النهاية، مما أبقى الجماهير في ملعب سيغنال إيدونا بارك على حافة مقاعدهم. ورغم أن تألق كين وضع بايرن في موقف قوي، إلا أن الفريق اضطر إلى بذل جهد كبير بعد أن سجل دانيال سفينسون هدفاً رائعاً في الدقيقة 83 ليتعادل النتيجة 2-2. بدا أن النقاط ستتقاسمها الفريقان، إلى أن سجل جوشوا كيميش هدفًا رائعًا من تسديدة مباشرة بعد أربع دقائق ليمنح الزوار النقاط الثلاث.
تعد هذه الفوز دفعة معنوية كبيرة لرجال كومباني، الذين فازوا الآن بأربع مباريات متتالية في الدوري. بالنسبة لكين، يتحول التركيز فورًا إلى التحدي التالي وهو يواصل سعيه لتحقيق الخلود في كرة القدم الألمانية. إذا حافظ على معدل تسجيله الحالي، فقد يصبح رقم ليفاندوفسكي قريبًا مجرد حاشية في تاريخ "عصر هاري كين" في ميونيخ.
إعلان