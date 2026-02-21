اختار كومباني تشكيلة قوية لمباراة السبت وشهد فريقه بداية رائعة. لم تمر سوى 16 دقيقة من المباراة حتى سجل ألكسندر بافلوفيتش هدف التقدم 1-0 من على حافة منطقة الجزاء. وبعد أربع دقائق، ضاعف بايرن ميونيخ تقدمه عن طريق كين. أرسل جوزيب ستانيسيتش ركلة ركنية إلى قائد منتخب إنجلترا الذي سجل هدف التقدم برأسه من مسافة قريبة.

شهد الشوط الثاني مشاكل لبايرن ميونيخ، حيث اضطر ديفيز إلى الخروج مصابًا بعد تدخل متأخر، وحل محله هيروكو إيتو. غادر اللاعب الدولي الكندي الملعب ووجهه مغطى بقميصه، في مشهد أظهر خيبة أمله للجميع، ويأمل بايرن ميونيخ ألا يواجه فترة طويلة أخرى من الغياب.

وعلى أرض الملعب، بدا أن أصحاب الأرض قد حسموا النتيجة تمامًا في الدقيقة 68 عندما سجل كين هدفًا آخر. هذه المرة، تغلب قائد منتخب إنجلترا على حارس مرمى فرانكفورت جوناس أوربيغ بضربة منخفضة رائعة بقدمه الأضعف. هذا هو الهدف رقم 28 لمهاجم بايرن في الدوري الألماني هذا الموسم.

لكن أينتراخت فرانكفورت لم يفقد الأمل وأحدث نهاية مثيرة بفضل اندفاعه المتأخر. قلص جوناثان بوركادت الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 81 قبل أن يستغل أرنو كاليمويندو سوء الدفاع لاعتراض تمريرة خاطئة من جوشوا كيميش إلى كيم مين-جاي ويسجل من مسافة قريبة.

تمت إضافة سبع دقائق إلى الوقت الأصلي، لكن بايرن تمكن من الصمود ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الألماني قبل مواجهة دورتموند في الجولة المقبلة.