Getty/GOAL
ترجمه
هاري كين يرد على مزاعم انتقاله من مرشح رئاسة برشلونة بينما يخطط بايرن ميونيخ لمحادثات حول العقد
مرشح رئاسة برشلونة يريد كين في كامب نو
اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرتبط بشروط مع بطل الدوري الألماني الحالي حتى صيف 2027. وقد تم اقتراح إمكانية تحريره من هذا الاتفاق في فترة الانتقالات القادمة، حيث يتعين على بايرن ميونيخ اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم الاستفادة من ذلك.
وقد تمت مناقشة انتقاله إلى إسبانيا، حيث قال فيلاجوانا في إطار سعيه للسيطرة على عمالقة الدوري الإسباني في كاتالونيا: "لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، في انتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.
"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للالتقاء بزملائه في الفريق. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يجلب الحركية. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".
كين يرد على شائعات انتقاله إلى برشلونة
يدعي كين أنه ليس على علم بأي مفاوضات تجري مع البلوغرانا. وهو سعيد لسماع أن مهاراته تحظى بتقدير كبير من قبل نادٍ أوروبي كبير آخر، لكنه يؤكد أنه لم يتم وضع أي خطط للانتقال.
وعندما سُئل عن ارتباطه ببرشلونة، قال: "لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء. كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".
بايرن يخطط لإجراء مفاوضات لتمديد العقد
تم الكشف في مرحلة ما عن وجود بنود في عقد كين تنص على دفع 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار) في حالة فسخ العقد. ومنذ ذلك الحين، صرح أولي هونيس، عضو مجلس الإشراف في بايرن ميونيخ، لصحيفة بيلد: "أود أن أوضح هذا الأمر. هاري هو حظ سعيد لنا. لأن بند فسخ العقد في صيف 2026 قد انتهى الآن، وعقده ساري المفعول حتى صيف 2027، فنحن لا نتعرض لأي ضغوط في الوقت الحالي".
كشفت شخصيات بارزة في ميونيخ أن مفاوضات العقد مع كين قيد التخطيط. وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند: "لا يزال أمامه عام ونصف في عقده. إنه يشعر براحة بالغة هنا. نحن لا نشعر بالقلق بشأن ذلك. يجب أن يستمر كما هو ويستمر في الشعور بالراحة مع عائلته في ميونيخ. عندها يمكنه البقاء في ميونيخ لفترة طويلة".
يعتقد أسطورة بايرن ميونيخ لوثار ماتيوس أن الصفقة ستتم. وقال لـ Sky Sports Deutschland: "لا أعتقد أنه سيغادر بايرن ميونيخ. المال ليس أولويته القصوى؛ بل الشعور بالراحة – مع المدربين وزملائه في الفريق وعائلته.
"لقد استقر جيدًا مع أطفاله. إحضار عائلته معه هو خطوة كبيرة. لدي شعور بأن المال ليس ما يهمه. في السعودية، ربما سيكسب ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يكسبه هنا. أنا مقتنع بأن هاري كين سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ".
كين يطارد رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني
قال زميل كين السابق في توتنهام وإنجلترا، داني مورفي، لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان ينبغي التفكير في الانتقال من بايرن: "الشيء الذي يصعب دائمًا عندما تتقدم في العمر هو التفكير في المستقبل البعيد، لأننا جميعًا مررنا بمرحلة لم يعد فيها الجسم يعمل بنفس الكفاءة. لو كنت قريبًا من كين ولدي أي تأثير عليه، لما شجعته على الانتقال إلى أي مكان آخر، لأن الفريق في ميونيخ يبدو حاليًا أنه لديه فرصة حقيقية في دوري أبطال أوروبا. إنه يلعب بأفضل مستوى رأيناه له على الإطلاق. لماذا تريد أن تفسد ذلك؟"
سجل كين هدفين في آخر مباراة له مع بايرن - في الفوز 3-2 على أينتراخت فرانكفورت - ووصل الآن إلى 28 هدفًا في الدوري الألماني خلال موسم 2025-26. إنه يطارد رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي في موسم واحد وهو 41 هدفًا، ولم يتبق له سوى 11 مباراة في هذا الموسم.
