Getty
ترجمه
هاري كين يحطم ثلاثة أرقام قياسية بثنائية في فوز بايرن ميونيخ على دورتموند في دير كلاسيكر
كين يتفوق على رقمه الشخصي بثنائية رائعة
عادل كين النتيجة للبايرن في الدقيقة 54، رداً على هدف نيكو شلوتربك الافتتاحي. بعد أن مرر جوشوا كيميش الكرة إلى سيرج غنابري في العمق، أرسل غنابري عرضية برأسه إلى كين الذي سجل بسهولة ليتعادل مع رقمه القياسي في موسم 2023/24 البالغ 44 هدفاً. استمرت الإثارة بعد ذلك بوقت قصير، حيث أدى خطأ شلوتربك على جوزيب ستانيسيتش إلى ركلة جزاء لبايرن بعد 15 دقيقة فقط. ثم سجل نجم توتنهام هوتسبير السابق من ركلة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة 2-1 ويحقق هدفه رقم 45 هذا الموسم.
- Getty Images Sport
تاريخ إنجلترا ومراحل البوندسليغا
وبذلك، تجاوز كين إنجازاته الشخصية ليحقق إنجازًا لم يشهده أحد منذ ما يقرب من قرن. وهو الآن أول إنجليزي يسجل 45 هدفًا في موسم واحد منذ أن سجل الأسطوري ديكسي دين 46 هدفًا لإيفرتون خلال موسم 1931/32. هذا الإنجاز الإحصائي، الذي ظل صامدًا لمدة 94 عامًا، يؤكد أن ثنائية كين الرائعة هي عمل مهاجم يلعب على مستوى تاريخي رفيع.
ومن المثير للدهشة أن ركلة الجزاء أكسبته مكانًا آخر في كتب التاريخ. بتسجيله ثنائية الدوري الرابعة على التوالي، أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل أربعة ثنائيات متتالية. وهو ينضم الآن إلى نادي حصري إلى جانب لوثار إيمريش من دورتموند وتوميسلاف ماريتش من فولفسبورغ، اللذين حققا هذا الإنجاز في عامي 1967 و2001 على التوالي. ويضاف هذا الإنجاز إلى مجموعته المتزايدة من الجوائز الفردية منذ انتقاله من شمال لندن إلى ميونيخ.
المزيد من الأرقام القياسية
والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن أداء كين الرائع في مباراة دير كلاسيكر سمح له بتحطيم رقمه القياسي الشخصي في التهديف في تسع مباريات أقل من رقمه القياسي السابق. خلال موسم 2023/24، سجل 44 هدفًا في 45 مباراة، وبلغ ذروته في آخر مباراة له ضد VfB Stuttgart في مايو. ومع ذلك، مع بقاء 13 مباراة على الأقل في الجدول الحالي، فإن قائد منتخب إنجلترا في وضع جيد لزيادة هذا الرصيد بشكل كبير، حيث يسعى بايرن ميونيخ للفوز باللقب في عدة جبهات.
يوفر استمرار وجود النادي في العديد من البطولات التي تقام بنظام خروج المغلوب فرصًا كثيرة لتسجيل الأهداف. لا يزال بايرن نشطًا في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، حيث من شأن الوصول إلى مراحل متقدمة أن يزيد من إحصائيات كين. يستعد رجال فينسنت كومباني حاليًا لمواجهة أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهو مسار قد يشمل ما يصل إلى خمس مباريات إضافية في حالة وصولهم إلى النهائي. علاوة على ذلك، فإن الفوز في نصف نهائي كأس ألمانيا على باير ليفركوزن سيمنح كين منصة أخرى مهمة ليضيف إلى رصيده التاريخي في المباراة النهائية للبطولة.
- AFP
تأمين غنائم كلاسيكير
يمثل هذا الإنجاز أحدث إنجاز شخصي لكين، الذي تجاوز مؤخرًا عتبة 500 هدف في مسيرته بأقل عدد من المباريات مقارنة بكريستيانو رونالدو. ومع ذلك، اضطر قائد منتخب إنجلترا إلى مشاركة الأضواء خلال نهاية مباراة فوضوية في ملعب سيغنال إيدونا بارك. في مباراة ديربي مثيرة، لم ينجح كين في حسم النتيجة على الفور بركلة جزاء قياسية، حيث أدرك دانيال سفينسون لاعب دورتموند التعادل 2-2 بضربة رأسية دقيقة في الدقيقة 83.
لكن كان هناك مفاجأة أخرى في انتظارهم، حيث فاز القائد كيميش باللقب لبايرن بعد أربع دقائق فقط بضربة رأسية من تلقاء نفسه، مما أثار مشاهد جنونية في مدرجات الضيوف. وبفضل هذا الفوز المذهل، حافظ البافاريون على تقدمهم بفارق 11 نقطة على دورتموند في صدارة الدوري الألماني، حيث يستهدفون الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.
إعلان