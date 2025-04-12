منح صلاح مفتاح "الحذاء الذهبي" وأهدر فرص محققة .. هاري كين الباهت في كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند!

كين لم يكن ي يومه في كلاسيكو بايرن وبوروسيا

شارك النجم الإنجليزي هاري كين في تعثر فريقه بايرن ميونخ أمام نظيره بوروسيا دورتموند، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

كين لم يقدم الإضافة الهجومية المنتظرة، حيث ظهر عاجزًا أمام الفرص المحققة للتهديف، ليخسر فريقه نقطتين في صراع الحفاظ على صدارة الدوري.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، ليتقلص الفارق بينه وبين باير ليفركوزن الوصيف إلى 6 نقاط، بعد أن وصلنا إلى الجولة 29.

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نلقي الضوء على أبرز ما قدمه كين في كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند..