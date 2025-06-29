أوقف رقصة فلامنجو وأرهق كاتب تاريخ البايرن .. هاري كين يحلم بالبالون دور أمام "ثلاثي" باريس سان جيرمان!

الأمير الإنجليزي يتوهج ويقود بايرن ميونخ لـ"نهائي مبكر" في مونديال الأندية..

الأمير لديكم، لا خوف عليكم! هكذا هو النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي يأبى وداع موسم 2025، دون أن يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة في سجله الكروي.

وسجل هاري كين هدفين بتصويبتين رائعتين، ليقود بايرن ميونخ للفوز على فلامنجو بنتيجة (4-2)، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وحجز تذكرة العبور إلى ربع النهائي.

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وتقدم البايرن في الدقيقة السادسة، بهدف عكسي أحرزه إيريك بولجار في مرماه بالخطأ، فيما سجل هاري كين هدفين "د9و73" وجوريتسكا "د42"، بينما وقع جيرسون وجورجينيو على هدفي فلامنجو، وكان الثاني من علامة الجزاء، في الدقيقتين 33 و55.

وتمكن كين من قيادة بايرن ميونخ لإيقاف سلسلة فلامنجو من اللاهزيمة على مدار 12 مباراة متتالية، ليكتب نهاية رقصته في مونديال الأندية، ويطير لملاقاة باريس سان جيرمان في دور الثمانية.