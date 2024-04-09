هاري كين ضد آرسنال .. كوارث توخيل جعلت "هالاند الإنجليزي" يظهر في بايرن ميونخ!

لم يتألق ولكنه حافظ على عاداته

رغم قيامه بالتسجيل أمام ضحيته المفضلة، إلا أن هاري كين لم يكن في أفضل حالاته بموقعة آرسنال وبايرن ميونخ بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كين نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء "معتادة" أمام المدفعجية، ليساهم في تعادل البافاري مع نظيره اللندني بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب، ليتأجل الحسم للقاء الإياب على أليانز أرينا.

النتيجة جيدة لبايرن لأنها تمنحه فرصة التأهل عن تحقيق الفوز في الإياب، ولكنها تجسد مرة أخرى المعاناة التي يمر بها كين تحت قيادة مدربه توماس توخيل.