هاري كين يخرج سعيدًا من حفلة بايرن ميونخ أمام بوخوم.. وسيناريو سيئ يحبط مخطط مرموش أمام أونيون برلين

ماذا فعل هدافا البوندسليجا؟

شارك هاري كين في فوز بايرن ميونخ الكبير على حساب مضيفه بوخوم بخامسية نظيفة، على ملعب رورستاديون مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل كين الهدف الثالث في خماسية البايرن والتي جاءت عن طريق "مايكل أوليسيه (ق16) وجمال موسيالا (ق26) وهاري كين (ق57) وليروي ساني (ق65) وكينجسلي كومان (ق71)".

ورفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 9 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البوندسليجا مع المصري عمر مرموش، الذي فشل في هز الشباك مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين (1-1).

بذلك، تصدر العملاق البافاري جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 20 نقطة، فيما جاء بوخوم في قاع الترتيب بنقطة واحدة، وفي الجهة الثانية احتل أونيون برلين المركز الرابع بـ15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت (السادس).