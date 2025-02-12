هاري كين ضد سيلتك | حسنة "الأمير" تغفر خطيئته في ليلة إذلال شمايكل .. والرد على صلاح جاء بأسرع وقت!

ليلة استثنائية للنجم الإنجليزي في دوري الأبطال

كانت ملامح وجه الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب سيلتك، أفضل تعبير عن حالة الصدمة التي خلفها هاري كين، بفضل هدفه الرائع في شباك الفريق الاسكتلندي، خلال مواجهة الفريقين الليلة بدوري أبطال أوروبا.

هاري كين حمل على عاتقه، مهمة عودة بايرن ميونخ بانتصار ثمين أمام مضيفه سيلتك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتك بارك مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح مايكل أوليسيه التسجيل للبايرن في الدقيقة 45، وبعدها بـ4 دقائق ضاعف هاري كين النتيجة بالهدف الثاني، وهو الهدف الذي أمن انتصار الضيوف، خصوصًا بعد تقليص سلتيك النتيجة عبر دايزن مايدا (79).

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وسهل كين من مهمة البايرن في مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء المقبل في ملعب أليانز أرينا، للعبور إلى دور الـ16، حيث يكفي الفريق البافاري الفوز بأي نتيجة أو التعادل مع سيلتك.