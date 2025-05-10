هاري كين ضد مونشنجلادباخ | لن تقسم بحياة ابنتك هذه المرة .. ودعت أسطورة البايرن بأفضل طريقة ونوير أنقذك من سخرية الجماهير!

هاري كين يضع بصمته في ليلة تتويج بايرن ميونخ بالبوندسليجا..

إلى كل عاشق لبايرن ميونخ، احتفظ جيدًا بصورة "الأمير" هاري كين مع درع الدوري الألماني، الـ34 في تاريخك، لتزداد فخرًا بفريقك الذي كان الهداف الإنجليزي بحاجة إليه، لينهي سنوات من معاناة الانتظار، ويفوز بأول ألقابه الرسمية في عامه الـ31.

من أجل تكريم توماس مولر، الذي يعادل رقم أسطورة مانشستر يونايتد، ريان جيجز، بـ13 كأس دوري، في ليلة وداعه لقلعة أليانز أرينا، برفقة إريك داير، قاد كين البايرن للفوز على بروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين دون مقابل، في آخر مباريات العملاق البافاري على ملعبه، في موسم 2024-25.

وقبل جولة من النهاية، يتربع بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني، برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن، علمًا بأن البايرن حسم اللقب منذ الجولة الماضية.

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ماذا صنع هاري كين في ليلة التتويج؟ وما تلك اللقطة الغريبة التي صنعها أمام مونشنجلادباخ؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..