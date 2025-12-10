وسط أنباء تربطه ببرشلونة.. قرار نهائي من هاري كين بشأن الشرط الجزائي مع بايرن ميونخ!

لم يخجل ناديه السابق توتنهام من الاعتراف بأنهم سيرحبون بعودة كين للنادي مستقبلًا. في سبتمبر الماضي، قال المدير الفني توماس فرانك: "أعتقد أن هناك الكثير من مشجعي توتنهام، وأنا منهم، يودون رؤية كين يعود. إنه لاعب من الطراز الرفيع. شخصياً، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك الآن، إذا كنت صادقاً، فمن المحتمل أن يبقى في بايرن ويستمر في الأداء الجيد، إنه مرحب به. إذا أراد الانضمام إلينا، فهو أكثر من مرحب به".

ومع ذلك، يعلم كين بالفعل أن التوقيع لتوتنهام لن يكون ضماناً لإضافة الألقاب إلى خزانة كؤوسه، حتى لو أنهى الفريق جفاف ألقاب دام 17 عاماً في مايو الماضي بالفوز بالدوري الأوروبي.

بدلاً من ذلك، يبدو مستعداً للتركيز على ترسيخ إرثه مع بايرن بينما يحاول الفوز ببطولة كبرى مع إنجلترا، بعد أن كان قريباً في بطولتين سابقتين لأمم أوروبا.

ومن شبه المؤكد أنه سيشارك في المباريات الودية التي أُعلن عنها مؤخراً في مارس، حيث يستعد "الأسود الثلاثة" لمواجهة أوروجواي واليابان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

في القريب العاجل، يتطلع كين للعودة إلى تسجيل الأهداف عندما يواجه بايرن فريق ماينز يوم الأحد، بعد أن فشل في هز الشباك خلال الفوز على سبورتينج لشبونة أمس الثلاثاء في دوري الأبطال.