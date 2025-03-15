هاري كين ضد يونيون برلين | حقق رقمه الأسوأ مع بايرن ميونخ .. ولكن من حقه أن يحلم بإنجاز بنزيما

أرقام متواضعة للأمير الإنجليزي أمام يونيون برلين..

مسيرة اللاعب، والإنسان في الحياة بشكل عام، أشبه برسم القلب، بين صعود وهبوط طالما لا زالت الروح في الجسد، وهكذا كان الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي قاد فريقه للتعادل (1-1)، مع مضيفه يونيون برلين، في مباراة الجولة 26 من الدوري الألماني.

وبينما لعب "الأمير" دورًا في قيادة العملاق البافاري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لا يزال قائد الأسود الثلاثة يشكو صيامه عن التهديف في مباريات الدوري الألماني، رغم تربعه في صدارة هدافي البوندسليجا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هاري كين في مواجهة يونيون برلين في الجولة السادسة والعشرين..