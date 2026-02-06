Goal.com
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "السر في غرفة الملابس" .. الدعيع يكشف المسؤول عن عدم توديع بنزيما بعد مغادرته للاتحاد!

الأمور كانت مختلفة مع النجم الفرنسي نجولو كانتي

قام محمد الدعيع حارس الهلال السعودي السابق، بتحميل المركز الإعلامي لنظيره الاتحاد، بالإضافة إلى غرفة ملابس الفريق، مسؤولية عدم توديع النجم الفرنسي كريم بنزيما قبل انتقاله إلى الزعيم.

الضجة لا تزال مستمرة في دوري روشن السعودي، بعد قيام بنزيما بالانضمام إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد سلسلة من الخلافات مع إدارة الاتحاد حول تفاصيل العقد الجديد.

وما لفت الأنظار تجاه ما أثير مؤخرًا، بجانب غضب كريستيانو رونالدو نجم النصر من الصفقة بحجة مجاملة الزعيم على حساب المنافسين، كان عدم تقديم الوداع المناسب لبنزيما مع الاتحاد.

  • ماذا قال الدعيع؟

    الاتحاد رحل عنه بنزيما ونجولو كانتي في ميركاتو الشتاء، الأخير حصل على الوداع المناسب من الحسابات الرسمية للاتحاد بعد انضمامه لفنربخشه، وهو ما لم يحدث مع مهاجم الهلال الجديد.

    حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، قال مع خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير":"الإدارة الإعلامية في نادي الاتحاد هي المسؤولة، بنزيما رفض أن يلعب ضد الخليج، وربما يكون هذا السبب وراء تلك الخطوة، وهناك احتمالية بأنه لم يدخل النادي خلال هذه الأزمة".

    وأضاف:"من الممكن أن الأمر جاء من اللاعبين أيضًا، في بعض الأحيان هذه القرارات تأتي من غرفة الملابس، وهذا يفسر تصريحات بنزيما عندما قال "اسألوا اللاعبين".

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اتهام بالتخاذل

    وشهد البرنامج حالة من الاتفاق النسبي لدى الضيوف مع ما قاله الدعيع، بوجود احتمالية بشعور اللاعبين بتخاذل بنزيما عن مساعدة الفريق وهو في أشد الحاجة لخدماته.

    وأما بالنسبة لتاريخه مع الاتحاد وما قدمه للفريق منذ انتقاله قادمًا من ريال مدريد، فجاء ما حدث بمثابة الخطأ الذي أفسد تلك المسيرة الجيدة التي قضاها الفرنسي مع العميد.

    وتم الاستشهاد أيضًا بما قاله بنزيما خلال فترة كأس العالم للأندية، عندما شدد على استحالة تمثيله للهلال، في الفترة التي ارتبط فيها بالانضمام للفريق السعودي.

  • Karim Benzema Al-Hilal 2026Getty

    بداية مميزة لبنزيما

    خطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الأضواء"، في مباراة فريقه الجديد نادي الهلال ضد الأخدود، مساء أمس، الخميس؛ وذلك بسبب مستواه الرائع في الظهور الأول، إلى جانب الضجة التي أحدثتها صفقة انتقاله من عملاق جدة الاتحاد.

    بنزيما سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع آخر؛ ليقود الهلال للفوز (6-0) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • محاولة لاستدارج الفرنسي

    صاحب خروج النجم الفرنسي كريم بنزيما، أمام وسائل الإعلام بعد مباراة الأخدود، الكثير من الجدل؛ وذلك وسط محاولات استدراجه للحديث عن ناديه السابق الاتحاد، وعلاقته مع لاعبي العميد.

    ووُجِه سؤال إلى بنزيما، عن سبب رحيله من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ ليرفض اللاعب الرد، مطالبًا بالتركيز على مباراة الهلال والأخدود فقط.

    وعند الحديث عن مباراة الأخدود؛ أكد المهاجم الفرنسي أنه شعر بإحساس جيد للغاية، بمشاركة أرضية الملعب مع نجوم الفريق الهلالي.

    هُنا.. تم محاولة استدراج بنزيما مجددًا، للحديث عن الاتحاد؛ وذلك بسؤاله عن ما إذا كان قد شعر بأن نجوم الهلال يساعدونه أكثر من لاعبي العميد.

    ورفض  الفرنسي هذه المحاولات أيضًا، مشددًا على أنه تحدث عن شعوره الجيد باللعب مع نجوم الزعيم الهلالي، وهذا الاختلاف.

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فمرة أخرى تم محاولة استدراج النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال؛ للحديث عن علاقته بلاعبي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وسأل المراسل بنزيما، عن سبب عدم توديعه للاعبي الاتحاد؛ وذلك قبل الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    ورد بنزيما على المراسل؛ قائلًا: "أنت لا تعرف.. أنت لا تعرف"، مطالبًا بتوجيه هذا السؤال إلى لاعبي الاتحاد وليس له.

