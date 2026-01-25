بعيدًا عن التحكيم .. تصرف لاعب نيوم يثير السخرية و"غضب أهلاوي" من المنظمين المتعصبين

الأهلي واصل انتصاراته المحلية أمس السبت، بالفوز أمام نيوم بثلاثية نظيفة، على أرض الأخير، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ثلاثية الراقي تبارى على تسجيلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني "ضربة جزاء"، الجناح الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي إنزو ميلوت في الدقائق 55، 64 و67 من عمر المباراة.

هذا الفوز ارتقى بالأهلي إلى وصافة جدول ترتيب دوري روشن "مؤقتًا" برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر – خاض مباراة أقل" – فيما يتفوق بثلاث نقاط على النصر؛ صاحب المركز الثالث، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة الـ18 بعد أيضًا.

أما نيوم فيحل بالمركز العاشر بجدول الترتيب متجمدًا عن النقطة الـ21.