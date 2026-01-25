شهدت مواجهة نيوم والأهلي أمس السبت، بعد اللقطات المثيرة ما بين السخرية والجدل، خاصةً لقطة الختام بين لاعبي الراقي وجماهيرهم الحاضرة لدعمهم في المدرجات.
بعيدًا عن التحكيم .. تصرف لاعب نيوم يثير السخرية و"غضب أهلاوي" من المنظمين المتعصبين
ماذا حدث؟
الأهلي واصل انتصاراته المحلية أمس السبت، بالفوز أمام نيوم بثلاثية نظيفة، على أرض الأخير، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ثلاثية الراقي تبارى على تسجيلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني "ضربة جزاء"، الجناح الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي إنزو ميلوت في الدقائق 55، 64 و67 من عمر المباراة.
هذا الفوز ارتقى بالأهلي إلى وصافة جدول ترتيب دوري روشن "مؤقتًا" برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر – خاض مباراة أقل" – فيما يتفوق بثلاث نقاط على النصر؛ صاحب المركز الثالث، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة الـ18 بعد أيضًا.
أما نيوم فيحل بالمركز العاشر بجدول الترتيب متجمدًا عن النقطة الـ21.
سخرية من تصرف لاعب نيوم
الإعلامي الرياضي خالد الشنيف سلط الضوء في برنامجه "دورينا غير"، على لقطة في الدقيقة 67 من عمر مواجهة الأهلي ونيوم، قبل أن يسجل إنزو ميلوت الهدف الثالث مباشرةً..
في تلك الدقيقة تنافس الإيفواري أمادو كونيه؛ لاعب وسط نيوم، مع مواطنه فرانك كيسييه؛ قائد وسط الأهلي، قبل أن يسقط الأول منتظرًا قرار الحكم باحتساب خطأ لصالحه.
لكن حكم المباراة رفض الاستجابة لطلبه وأشار باستمرار اللعب، وهو ما أغضب كونيه، ليفترش الأرض نائمًا آخذًا وضعية "ضرب الأرض بكلتا قدميه".
تلك اللقطة أثارت سخرية الشنيف واستياءه في الوقت ذاته، معلقًا: "لا أدري تصرفه يعود لكونه لاعب صغير في السن أم ماذا، لكن تصرف كونيه كان غريبًا؛ لقد ترك اللاعب وطاح أرضًا غاضبًا! كان أشبه بطفل أُخذت كرته في المدرسة".
واتفق مع مقدم "دورينا غير"، الناقد الرياضي سلطان اللحياني الذي قال عن صاحب الـ20 عامًا: "تصرف خاطئ ولا يدل على احترافية أو نضج كروي، عليه أن يتبع مع صافرة الحكم، وليس مع القرار الذي يقدره بذاته. عدم احترافيته أضر بالمجموعة كاملة، إذ ارتدت الكرة بهدف على مرمى نيوم. هذا درس للاعبين حول الانضباط والالتزام، وأن خطأ واحد قد يكلف مجموعة كاملة الكثير".
الغضب الأهلاوي
استمرارًا مع أحداث تلك المباراة الجدلية، بعيدًا بالطبع عن قرارات طاقم التحكيم، أعرب محمد الشيخي؛ المدير السابق للمركز الإعلامي للأهلي، عن استيائه مما حدث في لقطة تحية اللاعبين لجمهور الراقي عقب الانتصار.
مسؤولو ملعب مدينة الملك خالد الرياضية؛ معقل نيوم، قرر إغلاق إضاءات الاستاد في أثناء تبادل التحية بين لاعبي قلعة الكؤوس وجماهيرهم في المدرجات.
هذا التصرف وصفه محمد الشيخي قائلًا: "إغلاق أنوار الملعب في مباراة نيوم والأهلي تصرف لا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام دون محاسبة. المشهد كان واضحًا: اللاعبون يحتفلون مع جماهيرهم لحظة إغلاق الأنوار، في وجود عائلات وأطفال".
وأضاف: "ذكرت سابقًا: المنظمون المتعصبون بحاجة إلى لفتة وحزم لتكون الملاعب بيئة جاذبة".
جدل "المدرجات" في مباريات الأهلي
تلك اللقطة الخاصة بالمنظمين والجماهير ليست الواقعة الجدلية الأولى في مباريات الأهلي بالموسم الجاري..
بالعودة للجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026، تحديدًا في الثامن من نوفمبر 2025، حيث ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، على أرض الأخير بملعب الإنماء، شهدت واقعة أكثر إثارة للجدل بعدما اندس البعض بين جماهير الراقي.
الجميع تفاجأ أن جمهور الأهلي في مدرجات استاد الإنماء يرفعون لافتات مسيئة لناديهم، خاصة بموسم الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى (2022-2023)، قبل أن يلتفتون للمكتوب ويقوموا بإنزالها من جديد.
التحقيقات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم جرت، بجانب القبض على بعض الأشخاص المشتبه بهم ممن دسوا تلك اللافتات بين جمهور الأهلي.
وقد قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ200 ألف ريال سعودي؛ باعتباره مستضيف الديربي الأخير ضد الأهلي، وبالتالي تقع عليه بعض المسؤولية.
أيضًا قررت "الانضباط" حرمان الاتحاد من جماهيره لمدة مباراة واحدة، مع تعليق هذه العقوبة 4 أشهر؛ وذلك في إدانة صريحة لعشاق العميد.
بمعنى.. إذا قام الجمهور الاتحادي بأي مُخالفة، في أحد اللقاءات خلال الأربعة أشهر القادمة؛ سيتم تطبيق العقوبة في المباراة التالية، وبشكلٍ فوري.
وشددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن قراراتها قابلة للاستئناف؛ وفقًا للمادة 144 من اللائحة.