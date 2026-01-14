بدأ أنطوان سيمينو مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يبدأ المواجهة الأهم ضد نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وقد نجح في إحراز أحد هدفي انتصار فريقه، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا حول مدى قانونية خوضه للقاء، حيث كان قد سبق أن ظهر في البطولة مع بورنموث. فما القصة؟
أشعل غضب إيدي هاو .. تغيير في اللوائح منح مانشستر سيتي ما حُرم منه نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة!
السيتي يضم سيمينو
نجح مانشستر سيتي في حسم سباق الفوز بتوقيع الغاني أنطوان سيمينو نجم بورنموث السابق بعدما وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 65 مليون جنيه إسترليني.
الجناح المهاري كان محل صراع عدد من الأندية الإنجليزية، أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، لكن رغبته الشخصية حسمت مستقبله بالانتقال إلى السيتي وارتداء القميص رقم 42 الذي سبق أن ارتداه يايا توريه أحد أساطير كرة القدم الإفريقية.
صاحب الـ26 عامًا لعب 22 مباراة مع بورنموث هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4.
ظهور سيمينو أمام نيوكاسل يُثير الجدل
ظهر سيمينو لأول مرة مع فريقه الجديد خلال مواجهة إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي 10-1 وسجل اللاعب أحد الأهداف، فيما ظهوره الثاني كان أمام نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز رجال بيب جوارديولا على حامل اللقب بهدفين نظيفين في ملعب سانت جايمس بارك سجل الوافد الجديد أحدهما، فيما أضاف ريان شرقي الهدف الثاني.
وأثار خوض الجناح الغاني المباراة جدلًا واسعًا خاصة أن نيوكاسل حُرم من الاستفادة بخدمات حارس مرماه مارتين دوبرافكا واضطر للاستعانة بخدمات لوريس كاريوس لتعويض إصابة حارسه الأساسي نيك بوب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة موسم 2022-2023، والذي خسره بهدفين نظيفين.
حرمان نيوكاسل من الحارس الذي استعاده من مانشستر يونايتد في يناير 2023 كان لأن لوائح كأس الرابطة آنذاك كانت تمنع اللاعب من تمثيل ناديين خلال موسم واحد، وقد سبق لدوبرافكا اللعب مع الشياطين الحُمر أمام أستون فيلا وبيرنلي في الدورين الثالث والرابع من نفس البطولة.
سيمينيو يستفيد من تغيير اللوائح
تواجد سيمينو مع مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل خلال كأس الرابطة رغم مشاركته مع بورنموث في نفس البطولة خلال الموسم الجاري جاء بفضل تغيير حدث في اللوائح الخاصة باللاعبين.
في المواسم السابقة، كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيكون غير مؤهل لتمثيل نادٍ ثانٍ في نفس البطولة، لكن البند الـ6.4، الذي تم إدخاله للموسم الحالي، بات يسمح الآن للاعب المسجل بتمثيل ما يصل إلى ناديين في المسابقة، بشرط أن تكون المشاركات في جولات مختلفة.
شارك سيمينيو في هزيمة بورنموث في الدور الثاني أمام برينتفورد في أغسطس الماضي، ولكن بموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكانه اللعب مع السيتي في المراحل القادمة، وهو ما حدث بالفعل.
- Getty Images Sport
صدمة وغضب إيدي هاو
توقيت اكتشاف هذا الأمر كان بعيدًا عن المثالية بالنسبة لإيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل، الذي لم يعلم بهذا الخلل في الأهلية إلا بعد أن حصل سيتي على توقيع المهاجم، وقد أبدى المدرب غضبه واستياءه من هذا التغيير.
حيث قال في تصريحاته قبل المباراة "يجب أن أقول إن هذا تغيير في القواعد لا أؤيده في الوقت الحالي. كان من الجيد معرفة أن القاعدة قد تغيرت بعد أن علمت أنهم وقعوا معه!".
على الرغم من اعتراضه على اللوائح، حرص إيدي هاو على الإشادة بجودة اللاعب الذي ضمه مانشستر سيتي، مشيرًا إلى التأثير الفوري لسيمينيو منذ ظهوره الأول في الفريق.
وسجل سيمينيو هدفه في المباراة التي فاز فيها سيتي على إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي. وقال هاو: "أنطوان قدم موسمًا رائعًا، وأنا من كبار معجبيه. لقد سجل في ظهوره الأول، فحقًا تحية له. أعتقد أن مانشستر سيتي ضم لاعبًا جيدًا جدًا جدًا."
المدرب الإنجليزي لم يكن يعلم أن فريقه سيكون التالي الذي سيستقبل هدفًا من سيمينو بقميص السيتي!