في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي، قال نيوكاسل إنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي مارسيليا والشرطة الفرنسية بسبب المعاملة "غير المقبولة" التي تعرض لها المشجعون. وأضاف النادي أن العديد من المشجعين كانوا "مستاءين بشكل واضح" من الطريقة التي عوملوا بها عند انتهاء المباراة.

وجاء في البيان: "سنرفع رسميًا شكوانا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي أولمبيك مارسيليا والشرطة الفرنسية بشأن المعاملة غير المقبولة التي تعرض لها مشجعونا من قبل الشرطة في ملعب فيلودروم بعد مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. بعد صافرة النهاية، طُلب من مشجعينا البقاء في الملعب لمدة تصل إلى ساعة واحدة بناءً على تعليمات السلطات المحلية لضمان سلامتهم عند مغادرة الملعب.

"كانت هناك خطط لنقل 500 مشجع في كل مرة، برفقة الشرطة إلى محطة المترو لمواصلة الرحلة إلى ساحة جولي. كان مشجعونا في حالة معنوية جيدة على الرغم من النتيجة المخيبة للآمال وانتظروا بصبر ودون حوادث خلال فترة الانتظار. تمت مراقبة العملية بعد المباراة عن كثب من قبل منظمينا وكبار الموظفين.

"بمجرد السماح للمجموعة الأولى من المشجعين بالخروج، بدأت الشرطة في استخدام قوة غير ضرورية وغير متناسبة لمنع بقية مشجعينا من المضي قدماً. تم تنفيذ ذلك من خلال استخدام رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، حيث تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العشوائي من قبل الشرطة. كان العديد من المشجعين في حالة من الضيق الواضح، لا سيما في المنطقة العلوية من قطاع الزوار، حيث كان الازدحام واضحاً".