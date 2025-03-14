حسم جدل نيمار بشكل غير مباشر! .. وزير الرياضة يكشف شروط الصفقات الجديدة وتأثير رونالدو على السعودية

الرياضة السعودية تشهد طفرة هائلة..

تحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، عن تأثير الأسطورة كريستيانو رونالدو وباقي المحترفين، على السياسة والحياة في المملكة.

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رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد بـ"التراضي".

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وبعد رونالدو.. انضم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي؛ أبرزهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر)، ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي استمر عامًا ونصف مع الهلال، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.