بعد رسالته لأنشيلوتي ووعده بالسادسة .. نيمار يبدأ أولى خطوة لتحقيق حلم كأس العالم 2026

بدأ النجم البرازيلي نيمار جونيور، رحلته نحو كتابة قصة ملهمة جديدة، في مسيرته الكروية، بعد الإعلان عن رغبته في العودة لتمثيل منتخب بلاده، والتعهد بإحضار كأس العالم 2026.

وفي موسمه الأول مع سانتوس، كان نيمار على شفا الهبوط إلى الدرجة الثانية، إلا أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق، اختتم الموسم بأفضل طريقة، حيث قاده للبقاء، بل والتأهل إلى بطولة كوبا سودأمريكانا، خلال عام 2026.

  • نيمار يخضع لعملية جراحية

    ونشر نيمار جونيور، صورته على سرير المستشفى، من أجل الخضوع لعملية جراحية، بعد تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.

    ولعلّ تلك الإصابة، قد صنعت قصة ملهمة لنيمار، الذي رفض نصائح الأطباء بالراحة التامة حتى نهاية العام، ليصرّ على الاستمرار في دعم فريقه، خلال المباريات الأخيرة، من أجل ضمان البقاء.

    تضحية نيمار أتت بثمارها، بعدما تألق بشكل لافت مع سانتوس، في المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري البرازيلي، حيث سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد سبورت ريسيفي، وهاتريك في شباك يوفنتود، وساهم بـ"بري أسيست"، في هدف أمام كروزيرو، لينهي سانتوس المباريات الثلاث فائزًا بنتيجة (3-0)، ويضمن البقاء والتأهل القاري.

    ساعدنا يا أنشيلوتي!

    وأثناء حضوره حفلًا للمغني وصديقه تياجوينيو في مدينة ساو باولو، السبت، قبل إجراء الجراحة، وجه نيمار رسالة مازحة إلى مدرب المنتخب البرازيلي، قائلًا "ساعدنا يا أنشيلوتي".

    وقال نيمار في الحفل "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل لنعيد كأس العالم إلى البرازيل، في يوليو، يمكنكم أن تحاسبوني على هذا الوعد. إذا وصلنا إلى نهائي مونديال 2026، أعدكم بأنني سأسجل هدفًا في المباراة النهائية، ومساعدة البرازيل لتحقيق البطولة السادسة".

    وجاءت رسالة نيمار المازحة إلى أنشيلوتي، كرسالة "ضمنية" من أجل مطالبته بإعادته لصفوف المنتخب البرازيلي، من أجل المشاركة فيف كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ما بعد الجراحة .. عملاق البرازيل ينتظر نيمار

    في خضم هذه الأحداث، ربطت تقارير إعلامية بين نيمار ونادي فلامنجو، بطل كوبا ليبرتادوريس، الأمر الذي سيمثل فرصة ذهبية للنجم البرازيلي من أجل المنافسة على أعلى مستوى قاري.

    وكان فلامنجو قد كتب التاريخ مع مدربه فيليبي لويس، بعد الفوز بألقاب الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، فضلًا عن فوزه بكأس ديربي الأمريكيتين وكأس التحدي، في طريقه للوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتينينتال 2025، قبل أن يخسر اللقب أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح.

    وعقب مباراته الأخيرة في الدوري البرازيلي، حيث تسلم درعًا تكريميًا، بمناسبة تسجيل 150 هدف في مسيرته مع النادي، تلقى نيمار سؤالًا حول مستقبله مع سانتوس، ليردً قائلًا "لا أعرف، طلبت منهم أن ينتظروا تلك المباريات، أريد أن أحصل الآن على راحة لأسبوع على الأقل، سأسافر قليلًا، وأنسى كرة القدم، وبعدها سأفكر".

    نيمار أكد أن سانتوس سيظل في قلبه، وسيضعه في المقام الأول، إلا أنه سيترك القرار وفق ما يفيد الجميع.

    آخر مباراة لنيمار مع البرازيل

    وكان نيمار قد خاض آخر مباراة مع منتخب البرازيل في 18 أكتوبر 2023، حينما كان يواجه أوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

    هذه الإصابة تسببت في غيابه طويلًا عن الملاعب لما يزيد عن السنة، وأثرت على مسيرته كثيرًا مع الهلال، بعدما كان نيمار يحتفل لتوه بتحطيم الرقم القياسي للأسطورة بيليه، ليصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، بإحرازه هدفين في شباك بوليفيا، في سبتمبر 2023.

    ويملك نيمار جونيور مسيرة طويلة مع المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 79 هدفًا وصنع 59 تمريرة طويلة، كما توج مع "السليساو" بكأس القارات 2013، وحقق المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2014، فضلًا عن فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

    وسجل نيمار مشاركته في 3 نسخ من كأس العالم "2014، 2018، 2022"، ورغم تسجيله 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق حلم السادسة الغائبة منذ فوز البرازيل بآخر ألقابها في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

    * حقق المركز الرابع في كأس العالم 2014 (غاب عن سباعية ألمانيا في نصف النهائي، ومباراة المركز الثالث).

    * ودع كأس العالم 2018 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بلجيكا (1-2).

    * ودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

  • لماذا نيمار لم ينضم إلى كتيبة أنشيلوتي؟

    ويعاني نيمار في الفترة الأخيرة من إصابات قوية ومتكررة، ما حال دون استدعائه حتى الآن إلى صفوف المنتخب البرازيلي من قبل أنشيلوتي.

    وكان المدرب الإيطالي قد أكد في أكثر من مؤتمر صحفي أنه لن يستدعي نيمار إلا عندما يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مجموعة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها صيف العام المقبل، وذلك عقب مراسم سحب القرعة التي جرت في مركز جون كينيدي.

    وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات النسخة المقبلة من المونديال، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى بمشاركة ثلاث دول.

    وتشهد بطولة كأس العالم 2026 تطبيق النظام الجديد للمسابقة، بمشاركة 48 منتخبًا، يتم توزيعهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

    وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، واسكتلندا، وهايتي، في مجموعة وُصفت بالقوية والمتوازنة.

    ويطمح المنتخب البرازيلي إلى المنافسة بقوة على اللقب العالمي، سعيًا لإضافة النجمة السادسة إلى سجله الحافل بالإنجازات، في ظل ترقب جماهيري واسع لمشوار السيليساو في المونديال المقبل.

