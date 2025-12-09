نيمار سانتوس إصابات الطبيب المعجزة البرازيل كأس العالم أنشيلوتي

Neymar Santos 2025Getty
الحالة البدنية للنجم البرازيلي قد تكون غير مقنعة للمدرب كارلو أنشيلوتي

أبدى نيمار نجم نادي سانتوس استعداده لزيارة "الطبيب المعجزة" في البرازيل في محاولة للتغلب على الإصابة والانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

 عانى نيمار من مشاكل في اللياقة البدنية طوال العام، لكنه شهد انتعاشًا متأخرًا في الموسم حيث سجل أهدافًا وساعد سانتوس على تجنب الهبوط، ليحتل المركز 12 في الدوري البرازيلي الممتاز. 

  عودة نيمار المتأخرة إلى سانتوس

    في آخر أربع مباريات له مع سانتوس في نهاية الموسم البرازيلي، سجل نيمار خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، حيث فاز نادي طفولته بآخر ثلاث مباريات في الموسم ونجح في تجنب الهبوط. 

    وشملت عودة الأداء القوي في نهاية الموسم ثلاثية سجلها نجم البرازيل في فوز سانتوس 3-0 على جوفنتود.

    ومع ذلك، لا يزال نيمار يتعافى من إصاباته المزمنة ويخطط الآن للعمل على تحسين لياقته البدنية ليصبح جاهزًا تمامًا ويستعيد مكانه في منتخب البرازيل قبل كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

  نيمار

    نيمار يستشير "الطبيب المعجزة"

    سيخضع نيمار قريبًا لعملية استئصال جزئي للغضروف المفصلي في ركبته اليسرى. وتفيد ESPN أيضًا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيستشير قريبًا أخصائي العلاج الطبيعي البرازيلي الشهير إدواردو سانتوس، المعروف باسم "طبيب المعجزات" لقدرته على علاج المرضى في وقت قياسي، غالبًا باستخدام طرق غير تقليدية.

    تخرج سانتوس من الجامعة الكاثوليكية البابوية (PUC) في بيلو هوريزونتي، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الطب الرياضي، وترأس لسنوات قسم الطب في نادي شنغهاي SIPG الذي يلعب في الدوري الصيني الممتاز. كما عمل في نادي فيتيس في هولندا ونادي زينيت في روسيا.

    ومن بين مرضاه البارزين هولك وأوسكار وفيليبي كوتينيو، ومؤخراً فاندرسون وماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد. يقيم سانتوس حالياً في إنجلترا، حيث يعمل عن كثب على تعافي نجم فولهام رودريجو مونيز. في عام 2015، بعد أن تم استبعاد المدافع البرازيلي السابق دافيد لويز لمدة 8 إلى 10 أسابيع، تمكن سانتوس بأعجوبة من جعله يلعب مباراته التالية في غضون 10 أيام.

  تحذير أنشيلوتي لنيمار

    على الرغم من أن نيمار يعمل بجد لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل كأس العالم، إلا أن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أصدر مؤخرًا تحذيرًا لجميع نجوم السيليساو. قال المدرب الإيطالي: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين جدًا، وأنا بحاجة إلى اختيار لاعبين في كامل لياقتهم البدنية. ليس نيمار فقط، قد يكون [مهاجم ريال مدريد] فينيسيوس. إذا كان فينيسيوس في حالة جيدة بنسبة 90٪، سأستدعي لاعبًا آخر في حالة جيدة بنسبة 100٪، لأن هذه فرقة تتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة، خاصة في الهجوم. في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".

    وأضاف: "إذا تحدثنا عن نيمار، علينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. علينا أن نفكر في البرازيل، التي يمكن أن تكون مع نيمار أو بدون نيمار، مع لاعبين آخرين أو بدون لاعبين آخرين. سنضع القائمة النهائية بعد موعد الفيفا في مارس. أفهم جيدًا أنهم مهتمون جدًا بنيمار، وأريد أن أوضح أننا في ديسمبر، وكأس العالم في يونيو، وسأختار الفريق الذي سيذهب إلى كأس العالم في مايو. إذا كان نيمار يستحق ذلك، وإذا كان بحالة جيدة، أفضل من أي لاعب آخر، فسيلعب في كأس العالم، وهذا كل شيء. أنا لا أدين لأحد بشيء".

  نيمار يشكك في مستقبله مع سانتوس

    نيمار يشكك في مستقبله مع سانتوس

    بعد المباراة الأخيرة لسانتوس في الموسم، قال نيمار للصحفيين إنه غير متأكد من استمراره في النادي بعد انتهاء عقده الحالي في غضون بضعة أسابيع. 

    وقال النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة: "جئت من أجل هذا، لأحاول المساعدة بأفضل ما أستطيع. كانت هذه أسابيع صعبة بالنسبة لي. أشكر أولئك الذين وقفوا إلى جانبي ورفعوا من معنوياتي. لولاهم، لما لعبت هذه المباريات بسبب الإصابات ومشكلة الركبة. أحتاج إلى الراحة ثم سنجري عملية جراحية في الركبة. لا أعرف حقًا. لا أعرف. أحتاج إلى بضعة أيام الآن، أحتاج إلى الراحة والابتعاد عن كل شيء ثم اتخاذ قرار بشأن مستقبلي. بالتأكيد، سانتوس سيظل دائمًا أولويتي".

