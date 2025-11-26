قضى نيمار ما يقرب من عام ونصف العام على الهامش في الهلال بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي أثناء اللعب للبرازيل في سبتمبر 2023. تحول انتقاله الذي حظي بضجة كبيرة من باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي للمحترفين إلى كابوس، وغادر الشرق الأوسط أخيراً في يناير 2025 ليعود إلى نادي صباه سانتوس.

كانت الخطة تهدف لرفع مكانة سانتوس عند عودته إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية. في الوقت نفسه، كان نجم "السيليساو" سيحصل على وقت اللعب الذي تشتد الحاجة إليه لاستعادة لياقته البدنية ومستواه للعودة إلى المنتخب الوطني. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

فبينما سجل نيمار سبعة أهداف في 25 مباراة في جميع المسابقات، إلا أنه غاب بسبب الإصابة بشكل متكرر خلال فترته الثانية في سانتوس. كما أدت نكسات الإصابة المستمرة للمهاجم إلى تأخير عودته إلى المنتخب البرازيلي، ومع تبقي فترة توقف دولي واحدة فقط في مارس قبل انطلاق كأس العالم 2026، فإنه يواجه سباقاً مع الزمن لإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي.