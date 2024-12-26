ضحية نيمار وجراحة سالم الدوسري قبل مونديال الأندية .. ميركاتو الفيفا الاستثنائي "ورطة" تضع الهلال في خيارين أحلاهما مرّ!

هل ينتظر الفترة الاستثنائية؟ أم عليه التحرك من الآن؟

ليس الوحيد، ولكنه ضمن أكثر الفرق استفادة من فترة توقف كأس الخليج، على مدار شهر، هكذا هو الهلال الذي بات - في الفترة الأخيرة - أشبه بملاكم كبير، تلقى لكمة قوية في ضلعه، فبات يضرب بعشوائية في انتظار فترة الاستراحة، من أجل جمع قواه لاستكمال النزال.

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الهلال الذي لم يتلقّ أي خسارة محلية طوال الموسم الماضي، واستهل موسم 2024-2025، بالفوز بكأس السوبر، وتمكن من الفوز على الاتحاد، أكبر منافسيه، بثلاثية في الجولة الرابعة، تعرّض لهزة قوية في الجولة 11 من دوري روشن السعودي، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة المحلية بعد 550 يوم، التي أسقطته من الصدارة، ليقلب الطاولة على الشباب، وينتزع انتصارًا في اللحظة الأخيرة أمام الرائد، فيما يبدو أشبه بصراع مرار من كتيبة جورج جيسوس لتأمين فارق النقطتين عن الاتحاد المتصدر قبل فترة التوقف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثبت الهلال، بما لا يدع مجالًا للشك، بأنه يعاني بشدة مع غياب العناصر الأساسية، وكأنه لا يمتلك البديل المناسب، وحدث ذلك الأمر جليًا، بعد إصابة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، ليخسر الزعيم جهود لاعب متميز في مساندة الدفاع، والتحكم في إيقاع الملعب وبناء الهجمة، فضلًا عن دقة تمريراته وكراته الطويلة المتقنة، وما قبله الصربي أليكساندر ميتروفيتش في أبريل الماضي، حيث غاب حوالي شهر، لم يتمكن الهلال من إيجاد رأس حربة بديل مناسب، في ذلك الوقت، سواءً عبد الله الحمدان، أو صالح الشهري، الذي انتقل في الصيف إلى الاتحاد.

"هل يحتاج الهلال إلى الصفقات في يناير؟"، الإجابة، نعم، رغم التحذيرات بأن التعاقد مع صفقات عالمية في الشتوية، ستكون أغلى بكثير من قيمتها في الصيف، ناهيك عن تمسك الأندية بنجومها في ظل المنافسة وسط الموسم، كما أن الهلال سيكون بحاجة لتجديد عقود نجومه، التي تنتهي في الصيف، على رأسهم سالم الدوسري ونيمار جونيور.

وفي إطار استعداد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو، فإن النادي العاصمي، أمامه فترتان للتعاقدات، الأولى بين 1-31 يناير، والثانية فترة استثنائية أقرها الاتحاد الدولي "فيفا" بين 1-10 يونيو، قبيل المشاركة في البطولة العالمية.

وفيما يلي، نلقي نظرة على وضع الهلال قبل موسم الميركاتو الشتوي، على النحو التالي..