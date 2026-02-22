"يتجول في الملعب" و"انسَ السادسة": نيمار بطل كارثة سانتوس وضياع حلم الكأس المقدسة!

ليلة لن يرغب النجم البرازيلي نيمار جونيور، في تذكرها كثيرًا، وهو يودع بطولة كان من شأنها أن تزيد أسهمه لدى كارلو أنشيلوتي، من أجل حلم السادسة قبل الاعتزال.

نيمار شارك في خروج سانتوس "الكارثي" من ربع نهائي كأس باوليستا "2026"، إثر الخسارة أمام جريميرو نوفوريزونتينو، بهدفين مقابل هدف.

نيمار "لم يكمل جميله" كما يقال باللهجة المصرية؛ فبينما عاد من الإصابة، ليشارك في سداسية سانتوس ضد فيلو كلوب، ويقوده للتأهل إلى "إقصائيات" كأس باوليستا، جاءت الصدمة أمام نوفوريزونتينو، بهدف قاتل جاء في الدقيقة 90+6، قضى على آمال نيمار في البطولة.

وتقدم رومولو لنوفوريزونتينو، في الدقيقة 45+1، ثم تعادل جابرييل بونتيمبو لسانتوس، بالدقيقة 65، قبل أن يوقّع ليو نالدي على هدف الانتصار في الثواني الأخيرة.