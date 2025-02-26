"الأمير الذي رفض أن يكون ملكًا!" .. نيمار يرد على تراجع مسيرته من برشلونة إلى باريس والهلال

كان المرشح الأول لأن يكون "الأفضل في العالم"!..

"الأمير الذي رفض أن يكون ملكًا".. نظرية انتشرت كالنار في الهشيم عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس.

هذه النظرية انتشرت عن نيمار، بسبب رحلته مع عالم الساحرة المستديرة؛ حيث كان في "القمة" مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن يقرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان ثم الهلال وسانتوس.

واعتبر الكثيرون أن نيمار، هو خليفة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كـ"أفضل لاعب في العالم"، وذلك عندما كان ينشط في صفوف برشلونة؛ قبل أن تتراجع مسيرته بشكلٍ مخيف، في باريس سان جيرمان ثم الهلال تحديدًا.