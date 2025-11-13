Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton و علي سمير

"نحن في انتظاره" .. باب جديد يفتح أمام نيمار لإنقاذه من جحيم سانتوس

موقفه غامض حتى الآن مع النادي البرازيلي

تم فتح باب انتقال آخر أمام نيمار، حيث أعلن لياندرو باريديس، قائد فريق بوكا جونيورز، أن الفريق الأرجنتيني مستعد انتظار اللحظة المناسبة لانضمام النجم البرازيلي.

 نيمار في طريقه لإنهاء عقده خلال فترة لعبه الثانية مع سانتوس، حيث تم التلميح سابقًا إلى أنه قد يلتقي مجددًا مع ليونيل ميسي في إنتر ميامي بمجرد أن يصبح لاعبًا حرًا.

  • صراع سانتوس: نيمار مستعد لمواجهة تحدٍ جديد

    يبدو أن صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عامًا مقدر له أن يقبل تحديًا جديدًا آخر في أوائل عام 2026. لم تسر العودة العاطفية إلى حيث بدأ كل شيء بالنسبة له في سانتوس كما كان مخططًا لها - حيث عانى هداف البرازيل التاريخي من المزيد من الإصابات بينما كان عالقًا في معركة هبوط غير متوقعة.

    يبدو أن الانفصال أمر لا مفر منه، حيث يتطلع نيمار إلى بدء صفحة جديدة قبل كأس العالم الصيف المقبل. تم استبعاد عودة المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان إلى أوروبا، ومن المرجح أن يبقى في الأمريكتين.

    • إعلان
  • Neymar Leandro Paredes PSGGetty

    قائد بوكا على اتصال مع نيمار

    هناك حديث عن اهتمام أندية منافسة في وطنه، في حين أن الانتقال عبر الحدود إلى الأرجنتين سيسمح له بالانضمام إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان باريديس في بوينس آيرس.

    مع وجود مباريات كأس ليبرتادوريس على جدول أعمال بوكا جونيورز لعام 2026، قال باريديس  لموندو بوكا راديو عن احتمال الترحيب بوجه مألوف في لا بومبونيرا: "أتحدث مع ني كثيرًا. الحقيقة هي أنني أتمتع بعلاقة جيدة جدًا معه. نحن أصدقاء. نحن على اتصال دائم، لكنه في ناديه، وعلينا احترام الأندية الأخرى وقرارات اللاعبين الآخرين، لذا لا يمكنني قول الكثير".

    وتابع باريديس بابتسامة: "سننتظره إذا أراد ذلك!"

  • عودة الـ MSN: هل سينضم نيمار إلى ميسي في ميامي؟

    من المرجح أن يواجه بوكا منافسة من إنتر ميامي على التعاقد مع نيمار، حيث صرح حارس مرمى المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل مؤخرًا لموقع GOAL عن سبب منطقية الصفقة التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الثلاثي الهجومي الأسطوري "MSN": "أعتقد أن ذلك سيكون مخاطرة من جانب أي طرف؛ أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على كيفية صياغة العقد. عليك أيضًا أن تزن الإيجابيات والسلبيات — عندما توقع مع أساطير كرة القدم مثل نيمار، عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الفرص التجارية التي تصاحب ذلك، والتي تتزامن في معظم الأحيان مع الراتب والأجر الذي ستدفعه.

    "الجانب الإيجابي هو أن هذه الدوري أقل مستوى من الدوري الذي يلعب فيه. ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور، لكنه يمكنه اللعب لسنوات عديدة أخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم. إنه دوري يسمح للاعبين بالقيام بذلك، لذا أعتقد أن إنتر ميامي بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات ما يمكنهم كسبه خارج الملعب ومحاولة القيام بذلك بشكل صحيح.

    "إذا تمكنوا من صياغة العقد بشكل صحيح، فسيحد ذلك من المخاطر. أما بالنسبة لوجود نيمار إلى جانب ميسي مرة أخرى، فليس لدي يقين. سننتظر ونرى، لكن الدوري يحتاج إلى القيام بشيء على الصعيد التجاري".

  • Paulo Dybala Roma 2025-26Getty

    عودة ديبالا إلى وطنه؟ خيار آخر لبوكا

    بينما ينتظر اكتشاف ما يخطط له نيمار، رد باريديس أيضًا على الأخبار التي تفيد بأن زميله في المنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا قد يعود إلى وطنه إذا قرر قطع علاقاته مع فريق روما في الدوري الإيطالي.

    وأضاف باريديس، الذي لعب إلى جانب زميله الفائز بكأس العالم في إيطاليا: "وجود لاعب مثل باولو في الفريق، بمهاراته ومكانته، سيكون أمرًا رائعًا. سأترك لكل شخص حرية اتخاذ قراره؛ لا يمكنني التدخل، فهذا ليس من شأني. هناك الكثير من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، كما أنه على وشك أن يصبح أبًا. آمل أن يتخذ القرار الأفضل له ولعائلته. نحن ننتظره هنا بأمل لا يقل".

    ينتهي عقد ديبالا في روما في نهاية موسم 2025-26. قد يقرر العودة إلى وطنه - بعد أن غادر الأرجنتين إلى إيطاليا في 2012 - بينما يواجه نيمار أيضًا قرارًا صعبًا بشأن مستقبله القريب، حيث يُطرح السؤال عما إذا كان لا يزال قادرًا على تقديم لحظات من التألق التي تغير مجرى المباراة.