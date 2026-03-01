Getty Images Sport
نيل وارنوك يخرج من التقاعد مرة أخرى في سن 77 ليدرب ناديًا من الدرجة السابعة
عودة مفاجئة إلى مقاعد البدلاء
الرجل الذي لا يستطيع الابتعاد عن خط التماس عاد رسميًا إلى الملاعب. في خطوة أذهلت عالم كرة القدم الإنجليزية، عاد وارنوك من التقاعد مرة أخرى في سن 77. استجاب المدرب المخضرم، الذي قضى أكثر من خمسة عقود في تدريب فرق مختلفة، لنداء استغاثة غير متوقع من فريق توركوي يونايتد الذي يلعب في الدرجة السابعة. جاء ذلك في أعقاب تغيير مفاجئ في الجهاز الفني للفريق، مما دفع النادي إلى البحث عن الاستقرار الفوري.
انفصل فريق ذا جولز عن مدربه ووتون وسرعان ما لجأ إلى أحد أبرز مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين لتثبيت أركان الفريق. عودة وارنوك تمثل تحولًا جذريًا لمدرب بدا أنه قد ابتعد نهائيًا عن مقاعد البدلاء. بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري الاسكتلندي الممتاز مع فريق أبردين، أعلن وارنوك رسميًا اعتزاله في أبريل 2024. والآن، يعود إلى المنطقة الفنية للحفاظ على مسيرة توركوي نحو الصعود.
وجه مألوف في توركي يونايتد
على الرغم من أن هذا الإعلان الأخير قد فاجأ العديد من مشجعي كرة القدم، إلا أن انضمام وارنوك إلى توركي ليس أمراً غير متوقع تماماً. فقد كان يعمل عن كثب مع توركي كمستشار لكرة القدم على مدار العامين الماضيين، حيث قدم خبرته الثرية إلى النادي الذي يقع مقره في ديفون من وراء الكواليس. ويعد انتقاله المفاجئ من غرفة الاجتماعات إلى الملعب حلاً فورياً وقصير الأجل لنادي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري.
من الواضح أن إدارة النادي رأت أن وجود وجه مألوف هو الخيار الأفضل للحفاظ على الزخم خلال هذه الفترة الانتقالية. أعلن توركوي رسميًا رحيل ووتون وتعيين وارنوك في بيان رسمي. وجاء في البيان: "نحن ممتنون جدًا لبول على عمله الجاد واحترافه والتزامه خلال فترة وجوده في النادي. سيتولى نيل وارنوك قيادة الفريق في مباراة الثلاثاء مساءً مع فارنبورو".
متخصص في الترويج يحطم الأرقام القياسية
سيرة وارنوك الإدارية هي بلا شك واحدة من أكثر السير الذاتية شهرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. وهو يحمل الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الترقيات كمدير فني، بعد أن قاد بامتياز ثمانية فرق مختلفة إلى الصعود في سلم الدوري. يمكن القول إن أكثر فتراته شهرة كانت في شيفيلد يونايتد، النادي الذي كان يشجعه منذ صغره، حيث قاد البليدز إلى الدوري الممتاز في عام 2006 إلى جانب وصوله إلى نصف نهائي كأسين محليين رئيسيين.
وبعيدًا عن ملعب برامال لين المحبوب، كان لمسة وارنوك السحرية واضحة للغاية في كل من لندن وويلز. فقد نجح في قيادة حملات ترقية لا تُنسى مع كوينز بارك رينجرز وكارديف سيتي، حيث قاد كلا الناديين إلى الدرجة الأولى رغم الصعوبات. كما استمتع بفترة مهمة في كريستال بالاس، حيث تم الإشادة به لإنقاذه فريق إيجلز من حافة الهبوط. وتظل قدرته على تحفيز اللاعبين في غرفة الملابس أكبر مزاياه.
رقصة أخيرة في الطابق السابع
هذا الانتقال غير المتوقع إلى الدرجة السابعة يمثل تباينًا صارخًا مع البذخ والروعة والضغط الشديد في الدوري الممتاز. ومع ذلك، لطالما ازدهر وارنوك في قلب كرة القدم المجتمعية ويستمتع بالتحديات الصعبة. بعد أن أمضى 16 وظيفة سابقة في الصراع على النقاط من الدرجة الأولى وصولًا إلى قاع الدوري الإنجليزي، من المتوقع أن تجذب شخصيته الكبيرة اهتمامًا وطنيًا كبيرًا إلى الدوري.
في الوقت الحالي، يتم التعامل مع هذا الترتيب على أنه إجراء مؤقت، على الرغم من أنه مع وارنوك، لا شيء مؤكد في كرة القدم. لا يزال شغفه العميق باللعبة كما هو، وكانت فرصة قيادة توركوي بأمان خلال هذه الفترة من عدم اليقين مغرية للغاية بحيث لا يمكن تفويتها. بينما يبحث فريق The Gulls عن خليفة دائم، سيتولى الرجل الأكثر خبرة في هذا المجال زمام الأمور ضد فارنبورو هذا الثلاثاء.
