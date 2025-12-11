"أعيش مع صديقي المقرب" .. رد ساخر من فولتيمادي على سؤال غريب عن حياته العاطفية!

على أرض الملعب، عانى فريق ماكبايس من ليلة أخرى محبطة بعد أن تخلى عن تقدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفركوزن.

وكان فريق إيدي هاو على وشك الصعود إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عندما سجل أليخاندرو جريمالدو هدف التعادل في الدقيقة 88، ليقضي على هدف لويس مايلي. كانت المباراة متقلبة بشكل كبير من طرف إلى آخر. أنتوني جوردون أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد هدف برونو جيمارايش في مرماه، ثم سجل مايلي، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، هدف التقدم لنيوكاسل، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي في هذه المسابقة. لكن ضعف نيوكاسل في الدقائق الأخيرة ظهر مرة أخرى، حيث سجل جريمالدو الهدف الرابع في المباراة.

على الرغم من خيبة أمله، كان هاو متفائلاً للغاية.

وقال: "علينا أن نؤمن. عندما بدأنا مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، إذا كنا نعتقد أن الأمر سيكون سهلاً، أعتقد أننا في المسابقة الخطأ".

"نحن نلعب ضد فرق جيدة جدًا، ونسافر كثيرًا، ولدينا جدول مباريات مزدحم - كل هذه العوامل مجتمعة تجعل هذه الفترة صعبة بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن اللاعبين يتعاملون معها بشكل جيد. نحن نلعب بهوية واضحة وخطة محددة. قبل فترة التوقف الدولية، كنت محبطًا من بعض الأداء، لكنني أعتقد أننا عدنا بقوة في هذا الصدد. علينا أن نثبت كل شيء. المباراتان اللتان سنخوضهما صعبتان للغاية، لكنني أؤمن بالفريق. أينما ذهبنا، إذا كنا في أفضل حالاتنا، يمكننا الفوز".