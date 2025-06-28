فولتمادي "حبيس" في نهائي أوروبا .. من أشبال إنجلترا إلى الأمير هاري كين "لا خوف على مكانك في البايرن"!

الإنجليز يكتبون معاناة نجم شتوتجارت بعد موسم مذهل..

"لا تنازل عنه بأقل من 100 مليون"، هذا شعار نادي شتوتجارت، أمام أي محاولات لضم هدافه البارز، نيك فولتمادي، الذي بات أحد الأسماء اللامعة، ليس في ألمانيا فقط، وإنما في أوروبا كافة.

المهاجم متعدد المواهب، يسجل من أنصاف الفرص، يحتفظ بالكرة، يتخطى الرقابة الدفاعية، يصنع الفرص لزملائه، هذا هو المهاجم فولتمادي، الذي ارتبط بنادي بايرن ميونخ، والذي توصل لاتفاق شفهي معه، بعد منافسة مع ريال مدريد وتشيلسي، ليقرر شتوتجارت وضع كلمة الحسم، بعدم التخلي عنه بأقل من مئة مليون يورو.

ولكن السؤال "هل يستحق فولتمادي هذا المبلغ؟"، ذلك الذي أثار اهتمام المتابعين الذين شاهدوا نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، بين إنجلترا وألمانيا، والذي شهد حفاظ الإنجليز على اللقب، بعد 120 دقيقة ملحمية، انتهت بفوز الأشبال الثلاثة (3-2).

الموضوع يُستكمل بالأسفل