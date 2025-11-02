حسمت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، كل الأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول أن سبب انفصالها بالنجم الإسباني لامين يامال، هو خيانته لها.
"لهذا السبب اضطررت لتوضيح الحقيقة" .. نيكي نيكول تحسم الجدل المثار حول خيانة يامال لها!
- Getty Images Sport
يامال ينفصل عن نيكي نيكول
أغلق نجم برشلونة الصاعد لامين يامال باب الشائعات حول حياته العاطفية، بعدما أكد انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، نافياً تمامًا ما تردد عن وجود خيانة بينهما.
وقال يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".
وأكد الإعلامي خافي هويوس، مقدم البرنامج، أنه تواصل مع اللاعب شخصيًا، مضيفًا عبر حسابه في إنستجرام: "لامين يامال أكد لي بنفسه أنه أنهى علاقته بنيكي نيكول، وشدد على أن كل ما يُقال عن خيانته غير صحيح".
يُذكر أن أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.
- AFP
نيكي نيكول تكشف حقيقة خيانة يامال لها
من جهته، نقل المصور الإسباني الشهير جوردي مارتن أيضًا تأكيدًا من نيكول نفسها حول الانفصال، حيث قالت: "لم نعد معًا منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة. لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي".
واختتمت الفنانة الأرجنتينية حديثها قائلة: "لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".
يامال أثار الجدل في الكلاسيكو الأخير
تصدّر النجم الشاب لامين يامال عناوين الصحف الإسبانية مجددًا، ولكن هذه المرة ليس بسبب أهدافه أو مهاراته، بل نتيجة إصابته الجديدة في منطقة العانة، وما تبعها من فوضى كبيرة في أعقاب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.
فقد شهدت اللحظات التالية لانتهاء المباراة مشادة حادة بين لاعبي الفريقين، بعدما توجه داني كارباخال نحو يامال غاضبًا وهو يقول له بحدة: "أنت تتحدث كثيرًا.. هيا تكلم الآن!"
وأشعلت تلك العبارة أجواء التوتر داخل الملعب، قبل أن يتدخل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وعدد من اللاعبين من الطرفين لاحتواء الموقف، وسط حضور الطاقم الإداري الذي أنهى الاشتباك بصعوبة.
التقارير الإسبانية أشارت إلى أن التوتر بين الطرفين بدأ قبل الكلاسيكو، عندما أطلق يامال تعليقًا مثيرًا للجدل في بث مباشر عبر منصة تويتش قال فيه ساخرًا: "ريال مدريد يسرق ثم يشتكي"، وهو ما اعتبره لاعبو الفريق الملكي إهانة مباشرة أثارت غضبهم قبل المواجهة.
وفي المقابل، دافع فرينكي دي يونج عن زميله الشاب، مؤكدًا أن لاعبي ريال مدريد "تجاوزوا الحدود وحاولوا استفزازه عمدًا"، بينما لم تُصدر لجنة الانضباط الإسبانية حتى الآن أي قرار بشأن الحادثة التي أشعلت الرأي العام الرياضي.
أما على الصعيد الفني، فقد زادت إصابة يامال الأخيرة من متاعب المدرب هانزي فليك، الذي يواجه أزمة هجومية واضحة مع اتساع الفارق بين برشلونة وريال مدريد إلى خمس نقاط في سباق الدوري الإسباني.
ما القادم لبرشلونة؟
ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.
ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء اليوم الأحد، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانزي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.
وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.
ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.
وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.