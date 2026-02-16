نيكو ويليامز يتلقى خبراً صادماً عن إصابته، حيث سيغيب نجم نادي أتلتيك كلوب لفترة غير محددة بسبب مشكلة معقدة في منطقة الفخذ

وقد أبرز شقيق اللاعب، إيناكي، خطورة الموقف، حيث كشف عن الأثر العاطفي والجسدي الذي خلفته الإصابة. وفي تصريح له بعد مباراة أوفييدو، لم يتردد شقيق ويليامز الأكبر في الحديث عن الصعوبات التي واجهها نيكو خلف الكواليس. "إنه في حالة سيئة، فهو يعاني من عدم الراحة منذ سبتمبر... صحيح أنك في بعض الأيام تشعر بتحسن كبير في منطقة العانة، وفي اليوم التالي تشعر بتدهور كبير. لقد ذكرت الأسبوع الماضي أنه أخبرني أنه بدأ يرى الضوء... والآن يبدو أنه تراجع خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الوراء"، اعترف إيناكي.

من الناحية الإحصائية، لا يمكن إنكار تأثير الإصابة على موسم نيكو. على الرغم من مشاركته في 26 مباراة في جميع المسابقات، إلا أنه لم يكن لائقًا بدنيًا إلا لـ 18 مباراة منها، وتضاءل تأثيره بشكل كبير مقارنة بأدائه الرائع في الموسم الماضي. إجمالي وقت لعبه على أرض الملعب هو 1728 دقيقة، أي أقل بنحو 1200 دقيقة من زميله ميكيل جوريجيزار، مما يوضح مقدار الوقت الذي قضاه الجناح في غرفة العلاج أو على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي. وأضاف إيناكي أنه "كان قد بدأ يرى الضوء، والآن يبدو أنه تراجع خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الوراء"، حيث أجبرت الانتكاسة النادي على البحث عن حلول غير جراحية أكثر جرأة.