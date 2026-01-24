ليس بالأهداف وحدها تعود إلى برنابيو: رغم الاختفاء في سداسية تورينو.. تذكرة ريال مدريد تنتظر نيكو باز!

انقسم الشارع الرياضي بوضوح حول ما قدمه باز في هذه المباراة، فمن جهة، يرى الفريق المنتقد أن اللقاء كان أشبه بوليمة كروية دسمة شارك فيها الجميع بالتسجيل، وبالتالي فإن خروج باز خالي الوفاض يعتبر نقطة سلبية، بل وصفه البعض بأنه اختفى تماماً في مواجهة كانت في المتناول، مستعيدين ذكريات بعض المباريات السابقة كدليل على تذبذب مستواه أحياناً.

في المقابل، يدافع عنه فريق آخر يرى الصورة بشكل أوسع، مشيرين إلى أن اللاعب يمتلك سجلاً مبهراً هذا الموسم بـ 14 مساهمة تهديفية، مما يضعه في مصاف مواهب الصف الأول عالمياً.

هؤلاء يرون أن دوره في ضبط إيقاع اللعب والتحرك بذكاء لا يقل أهمية عن هز الشباك، وأن تقييمه لا يجب أن يقتصر دائماً على لغة الأهداف فقط.