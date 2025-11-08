ليس نيكو باز .. نجم كومو يتمنى العودة إلى ريال مدريد والتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو

رامون، خريج أكاديمية لا فابريكا الشهيرة التابعة لريال مدريد، صعد عبر صفوف الشباب قبل أن يستدعيه كارلو أنشيلوتي، وشارك في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-25. دفع كومو 2.5 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب بعد أن اتصل به المدرب فابريجاس وأقنعه بأن النادي هو المكان المثالي لمواصلة مسيرته. على الرغم من بيعه إلى كومو، احتفظ ريال مدريد بخيار إعادة شراء المدافع.

في الموسم الحالي 2025-26، شارك رامون في ثماني مباريات من أصل 10 مباريات في الدوري الإيطالي، وكان أساسيًا في سبع منها. في نهاية الأسبوع الماضي، تألق اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في الدفاع عندما تعادل كومو مع حامل اللقب نابولي بدون أهداف. على الرغم من بدايته المشرقة في إيطاليا، ألمح إلى أنه لا يزال يفكر في العودة إلى ريال مدريد في المستقبل.